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Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

İçişleri Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1000 TL'lik ödemenin PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacağını duyurdu.

03 Nisan 2020 Cuma 08:33
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Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliklerini ve kamu düzenini korumak için sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına birçok tedbire başvurulduğu hatırlatıldı.

'ÖDEMELER VATANDAŞLARIN İKAMETLERİNDE YAPILACAK'

Salgının vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek için yürürlüğe konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede yürürlüğe konduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 lira ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın (PTT) ortak değerlendirmeleri sonucunda; oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahsekonu ödemeler yapılmayacaktır. Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan Cuma saat 10.00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PTTşubeParaKoronavirüsIçişleri BakanlığıSalgınHastalık
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