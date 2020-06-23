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YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti.

23 Haziran 2020 Salı 08:28
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YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler

Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bağlık BakanlığıFahrettin KocaYKSKurban Bayramı
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