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"Yeterli aşılamada daha iyi olmak zorundayız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Vatandaşı aşı olmaya çağıran Vali Memiş, "Erzurum olarak pandemi genel durumuna baktığımızda güzel şeyler söyleyebiliriz ama aşılama hızı ve yeterli aşılama konusunda daha iyi olmak zorundayız. Rakamlar o anlamda biraz düşük seyrediyor" dedi.

19 Şubat 2021 Cuma 14:42
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"Yeterli aşılamada daha iyi olmak zorundayız"

ERZURUM - Erzurum Valisi Memiş, Covid-19 aşısının ilk dozunu, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesi'nde oldu. Hastanede görevli hemşireler tarafından aşısı yapılan Vali Memiş, "Ben 50 yaşındayım ve vali oldum, diye öncelikle bu aşıyı olmadım, vurgulamak isterim. Sıra bekleyen vatandaşlarımız var, 'valiyim' diye ayrıcalıklı falan aşı olmadı. Sağlık Bakanlığı'mızdan gelen aşılama izni ve örnek olma adına aşı oldum. Ben devletimizin kabul ettiği aşıya güvendiğimi belirtmek isterim. Dünya genelinde birçok farklı çalışmalar, bizim kendi yerli aşımız da var. Bize düşen, örnek olmak" diye konuştu.

Vakalarla ilgili sayıları Sağlık Bakanı'nın verdiğini kaydeden Vali Memiş, "Bir rakam söylediğimizde rehavet oluşuyor, başka bir şey söylediğimizde panik oluyor. Artık şunu istiyoruz; tabi bütün Türkiye'de vaka sayılarında düşüş var ama yeniden pik yapma ihtimaline karşı tedbirlerimize devam etmek durumundayız" dedi. 

VATANDAŞA AŞI ÇAĞRISI

Yeni açıklanan normalleşme takvimi konusunda valilik olarak simülasyonlarını hazırladıklarını anlatan Okay Memiş, vaka sayısının artması ya da azalmasına göre ne tür tedbiri alacaklarını, Bilim Kurulu tavsiyesine göre belirleyeceklerini söyledi. YÖK'ün kararı üniversitelere bıraktığını, Bilim Kurulu'nun kararlarına göre hareket edileceğini kaydeden Vali Memiş, bilim ne derse onu yapacaklarını vurguladı. 

Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet eden Vali Memiş, "Öğretmen arkadaşlar, polis, jandarma, bir de konumum gereği her gün onlarca yüzlerce vatandaşla görüşmem oluyor. Şimdiye kadar bu virüse maruz kalmamıştık. 1 yıldır kendime çok dikkat ediyorum. Bugüne kadar korona kapmamıştım ama bugün hayırlı bir şey oldu. Aşıyla muhatap oldum. Bütün vatandaşlarımız umarım aşı konusunda duyarlılık gösterir. Aşılamaya yönelik biraz daha gayret göstermemiz lazım. Erzurum olarak pandemi genel durumuna baktığımızda güzel şeyler söyleyebiliriz. Aşılama hızı ve yeterli aşılama konusunda daha iyi olmak zorundayız. Rakamlar o anlamda biraz düşük seyrediyor. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Şu anda 45 bin aşılama var ama biz daha fazla olmasını arzu ediyoruz. 200-300 bine çıkmak istiyoruz. Yani biraz daha vatandaşlarımızdan hassasiyet ve duyarlılık bekliyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Valisi Okay MemişCovid19 Aşısı
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