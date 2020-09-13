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Yerli ve yabancı turistlerden 'Kızkalesi'ne yoğun ilgi

Mersin'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tatil beldesi Kızkalesi, sıcak havaların etkisini gösterdiği Doğu Akdeniz'de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bazı tatilciler ise maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasından şikayetçi.

13 Eylül 2020 Pazar 12:05
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Yerli ve yabancı turistlerden 'Kızkalesi'ne yoğun ilgi

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Kızkalesi'nde turist yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye yükseldiği kentte tatil yerleri dolup taşarken, yerli ve yabancı turistlerin tercihi yine Kızkalesi Plajı oldu. Güneş ve kumsalın tadını çıkartan misafirlerden bazılarının, tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

'KİMSE KURALLARA UYMUYOR'

Kayseri'den tatil için gelen Ayşe Başal (45), maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlara tepki gösterdi. Vatandaşların kurallara uymasını isteyen Başal, "Hava çok sıcak. Denize girerek serinliyoruz. Maskemize, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz ama kimse kurallara uymuyor. Herkes iç içe. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

'TADINI ÇIKARIYORUZ'

Yozgat'tan gelen Orhan Ekici (34) ise "Kızkalesi'ne geldik. Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyoruz. Vatandaşlarımızın da maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Sağlık hepimizin sağlığı. Lütfen dikkat edelim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinKızkalesiTurizm
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