Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası basıldı
Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası...
Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk oluyor
Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a...
Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti
Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak...
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yerel Basın Can Çekişiyor

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün; 24 Temmuz Basın Bayramına ilişkin bir basın bülteni yayınladı. Karayün; Koronavirüs Döneminde yerel basının can çekiştiğini, gerekli desteğin sağlanmadığını ve yerel basının bu süreçte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Her gün canlarını tehlikeye atarak, görevlerini yerine getiren basın mensupları için Cumhurbaşkanlığımızdan destek talep ediyoruz dedi.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:41
1 Okunma
Yerel Basın Can Çekişiyor

Yerel Basın Can Çekişmekte

Çağımızın vebası Koronavirüs sürecinde, tüm yetkili mercilerin, Cumhurbaşkanlığının, İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve tüm hükümet ve devlet yetkililerinin, yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz ve her alanda destekliyoruz. Fakat çalışmaların yerel basın kapsamında olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın, yerel basın için hiçbir projesi olmadığını görmekteyiz. İşini en iyi yaparak kamuoyuna, tarafsız ve objektif haberlerini aktaran, yerel basın sizlere ömür. Ölümle burun buruna geldi.

Karayün, hükümetin işadamları, esnaflar, vatandaşlar, çiftçiler ve işinden ayrılmak zorunda kalan işçiler için çeşitli ekonomik yardımlar yapılacağı konusunda, kararlar olmasına rağmen, bu günlerde görevini eksiksiz olarak yapan ve zor şartlar altında çalışanve bu zorlu virüs döneminde dahi geri planda durmayarak, halka doğru ve tarafsız yayıncılık yapan, yerel basın kuruluşları ve basın çalışanları için herhangi bir tedbir açıklanmadı. Yerel basın için acilen bir düzenleme getirilerek, gerekli desteğin sağlanması şarttır. Basın ilan kurumu, sadece kendi bünyesinde yayın hayatını sürdüren yerel basın mensuplarına dahi, hiçbir desteği olmadığı gibi yerel basının da sesini duymamaktadır.

Destek Bekliyoruz

Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, buradan Yerel Basın Birliği adına, bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Her gün koronavirüs ile ilgili ülke genelinde yapılan çalışmaların halka duyurulması konusunda, yerel yöneticilerin açıklamalarında yer alan, onlarla birlikte olan ve halkın içinde yer alarak, her türlü tehlikeye karşı görevlerini yapmaya çalışan yerel gazete, dergi ve medya kuruluşları bunların çalışanları ve sahipleri için acilen tedbir ve destek paketi açıklanması konusunda, gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz.

Yerel Basın Büyük Sorumluluk Üstlenmekte

Ülkenin kalkınması, gelişmesi ve güçlenmesi için 7/24, 365 gün çalışan emek veren basın mensupları milletimizin duygu, beklenti ve ihtiyaçlarını, uluslararası alana taşıma noktasında büyük sorumluluk üstlenmektedir.  Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getiren basın mensuplarına, destek verilmesini ulusal basının gölgesinde var olma mücadelesi veren, yerel basına sahip çıkılmasını talep ediyoruz.

Türk yerel basını, ülkemizde ve bölgesinde olup biteni doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, ülkemizin kalkınmasına ve güçlenmesine katkı vermeye devam edecektir. Var olabilmemiz ve halkımızın sesi olmaya devam edebilmemiz için Hükümetimizden ve Basın ilan Kurumundan, yerel basın olarak destek beklemekteyiz.

24 Temmuz Basın Bayramı!

24 Temmuz 1908 tarihinde ikinci meşrutiyetin ilanından sonra, basında bir dönüm noktası oluşmuştur. İkinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte, basındaki sansür kaldırılmış ve basın özgürleştirilmiştir. Geçmişten günümüze basın bir milletin özgür sesidir.  M. Kemal Atatürk’ün dediği gibi “… Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” Bu toprakların gelişmesi, kalkınması için basın önemli bir can damarıdır. Yerel basın olarak bu zorlu pandemi sürecinde yerel basın kuruluşları ve çalışanlarına da destek sağlanmalıdır.

Bu doğrultuda emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Üstlendiğimiz bu önemli görevde, işini layıkıyla yapan tüm emekçi dostlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.07.2020 13:50
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün24 Temmuz Basın BayramıYerel Basın Can ÇekişiyorYerel Basın BirliğiNezir KarayünGazeteciler GünüBasın Bayramı24 TemmuzYerel BasınCumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıKoronavirüsBasın BülteniTürkiye Yerel Basın Birliği Basın Bülteni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara merkezli 5 ilde operasyon
Ankara merkezli 5 ilde operasyon
Bakan Koca'dan, Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı
Bakan Koca'dan, Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı
Tuzla fayında tehlike çanları çalıyor
Tuzla fayında tehlike çanları çalıyor
Baraj suyunun tahliyesi sürüyor
Baraj suyunun tahliyesi sürüyor
Kurban Bayramı’nda en çok nelerden şikayet ediyoruz?
Kurban Bayramı’nda en çok nelerden şikayet ediyoruz?
Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek
Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek
Tezer: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak
Tezer: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı