Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.444,39
ALTIN
906,24
DOLAR
14,95
STERLİN
18,49
EURO
15,83
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta...
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema salonları kiraya verilecek
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema...
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeni Türkiye'de Radyolar Çok Önemli

06 Mayıs 2022 Cuma 14:27
Yeni Türkiye'de Radyolar Çok Önemli

BY SEMPATİK lakabıyla tanınan ünlü radyocu ve sunucu Radyo Evi Derneği(RADEV) Başkanı Yusuf ERBAŞ 6 Mayıs Radyo Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı.Gelişen dünyada sesli medyanın gücünün daha da çok anlaşılmaya başlandığının altını çizen ERBAŞ, Türk radyoculuğunun sesi olmaya devam edeceğiz,  dedi.

Radyocuların toplumun moral makinası olduğunun altını çizen Erbaş,sosyal hayatın radyo kadar canlı, radyo kadar keyifli, radyo kadar paylaşımcı yaşanması gerektiğine inanıyoruz.

ERBAŞ; TRT’YE TEŞEKKÜR EDERİZ !

Her yıl 6 Mayıs tarihinin Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı tarih olmasından dolayı Radyo  günü olarak kutlandığını ifade eden ERBAŞ, yeni Türkiye’de radyolar çok önemli bir yer edinecektir. Öncelikle mesleki liderimiz olan TRT kurumuna teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz.TRT ile özel radyocuların daima omuz omuza projeler üretmesini önemsiyoruz.TRT’nin Türk radyoculuğunun lokomotifi olduğunu  unutmamak gerekir..TRT bugüne kadar yaptığı yayınlarla kültür,sanat elçiliği yaparak iz bıraktı.Bu misyonu ile çok önemli bir görevi ifa etmiştir.TRT ailesine bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

15 TEMMUZ’DA RADYOCULAR DEMOKRASİ NÖBETİNDEYDİ !

RADEV  olarak;15 Temmuz gecesinde olduğu gibi birlik, beraberlik ve vatan aşkıyla radyocular yayınlarında demokrasiye sesli destek olmuşlar ,bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bizler RADEV olarak, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, demokrasi nöbetleri ile hain kalkışmaya tepkimizi koymuş, devletimizin daima yanında yer almış medya örgütüyüz. Yeni Türkiye’nin En Sesli Destekçisi Radyoculardır! misyonu ile daha çok çalışacaklarını belirten ERBAŞ, Temiz Türkçe, Çam Bebek, Tecrübeyi Dinleyenler, Türkiye Sevdalıları Buluşmaları ve Radev Külliyesi projelerimizle ülkemize artı değer katmaya devam edeceğiz,şeklinde konuştu.

Almina Besra BABAR

Anahtar Kelimeler:
Yeni Türkiyede Radyolar Çok Önemli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi
Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi
Edirne'de Hıdırellez kutlaması Roman havalarıyla sona erdi
Edirne'de Hıdırellez kutlaması Roman havalarıyla sona erdi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
Yunus Emre, kabri başında anıldı
Yunus Emre, kabri başında anıldı
Orman yangınlarında hava müdahalesini 'Havacılık Dairesi' yönetecek
Orman yangınlarında hava müdahalesini 'Havacılık Dairesi' yönetecek
Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin verilmedi
Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin verilmedi
Ramazan Bayramı'nda 'kilit kavşak'tan 414 bin araç geçti
Ramazan Bayramı'nda 'kilit kavşak'tan 414 bin araç geçti
Keşan’da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı
Keşan’da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı
İzmir'de '23'üncü Bayındır Çiçek Festivali'
İzmir'de '23'üncü Bayındır Çiçek Festivali'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma