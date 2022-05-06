BY SEMPATİK lakabıyla tanınan ünlü radyocu ve sunucu Radyo Evi Derneği(RADEV) Başkanı Yusuf ERBAŞ 6 Mayıs Radyo Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı.Gelişen dünyada sesli medyanın gücünün daha da çok anlaşılmaya başlandığının altını çizen ERBAŞ, Türk radyoculuğunun sesi olmaya devam edeceğiz, dedi.

Radyocuların toplumun moral makinası olduğunun altını çizen Erbaş,sosyal hayatın radyo kadar canlı, radyo kadar keyifli, radyo kadar paylaşımcı yaşanması gerektiğine inanıyoruz.

ERBAŞ; TRT’YE TEŞEKKÜR EDERİZ !

Her yıl 6 Mayıs tarihinin Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı tarih olmasından dolayı Radyo günü olarak kutlandığını ifade eden ERBAŞ, yeni Türkiye’de radyolar çok önemli bir yer edinecektir. Öncelikle mesleki liderimiz olan TRT kurumuna teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz.TRT ile özel radyocuların daima omuz omuza projeler üretmesini önemsiyoruz.TRT’nin Türk radyoculuğunun lokomotifi olduğunu unutmamak gerekir..TRT bugüne kadar yaptığı yayınlarla kültür,sanat elçiliği yaparak iz bıraktı.Bu misyonu ile çok önemli bir görevi ifa etmiştir.TRT ailesine bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

15 TEMMUZ’DA RADYOCULAR DEMOKRASİ NÖBETİNDEYDİ !

RADEV olarak;15 Temmuz gecesinde olduğu gibi birlik, beraberlik ve vatan aşkıyla radyocular yayınlarında demokrasiye sesli destek olmuşlar ,bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bizler RADEV olarak, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, demokrasi nöbetleri ile hain kalkışmaya tepkimizi koymuş, devletimizin daima yanında yer almış medya örgütüyüz. Yeni Türkiye’nin En Sesli Destekçisi Radyoculardır! misyonu ile daha çok çalışacaklarını belirten ERBAŞ, Temiz Türkçe, Çam Bebek, Tecrübeyi Dinleyenler, Türkiye Sevdalıları Buluşmaları ve Radev Külliyesi projelerimizle ülkemize artı değer katmaya devam edeceğiz,şeklinde konuştu.

Almina Besra BABAR