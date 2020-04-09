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YENİ HAKLAR GELİYOR

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundukları açıkladı. Turan, "Sağlık çalışanlarımıza tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 artırılıyor" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifine ilişkin Sağlık Bakanı Koca da, "Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

09 Nisan 2020 Perşembe 08:33
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YENİ HAKLAR GELİYOR

AK Parti'li Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Koronavirüs ile savaşın ön safhalarında sağlık çalışanlarının yer aldığını belirten Turan, "Daha önce bakanlığımızın talebi doğrultusunda sağlık çalışanlarımız için 32 bin ek personel alımı, performans ödemelerinin en üst tavandan verilmesi gibi kararlara imza atmıştık" diye konuştu.

'CEZALAR YÜZDE 50 ARTIRILIYOR'

Düzenlemenin tüm sağlık kurumlarındaki çalışanları kapsadığını aktaran Turan, şunları söyledi:

"Doktor, hemşire, ebe, sağlıktaki şoför, ambulans şoförleri, güvenlik, temizlik yani sağlıkla ilgili çalışma içinde olan hangi personelimiz varsa onların tümünü kapsayan teklif. Bu teklife göre 3 tane önemli başlığımız var. Tüm sağlık çalışanlarımıza tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 artırılıyor. Aynı şekilde bu suçlar işlendiğinde, ceza söz konusu olduğunda hiçbir şekilde bunlar 'erteleme', 'hükmün açıklanmasının ertelenmesi'ne konu olmayacak suçlardan sayılacak. Bir diğer önemli husus da mağdur personeli faile hizmetten eğer başka bir kişi varsa kaçınma hakkı verilecek. Hastaya ilk yardıma gidildiğinde birden fazla doktor bulunuyorsa ve doktorun biriyle polemiği, kavgası, mahkemesi varsa bir başka doktor olması kaydıyla çekinme hakkı tanınacak."

Turan ayrıca teklifle sağlık çalışanlarına şiddette hapis cezası ile cezalandırmanın öngörüldüğünü kaydetti.

'CHP KENDİ ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik önergesine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Dün CHP'nin oylamada kaç vekili vardı? Sadece 7. CHP kendi önerisini kabul etmedi ki reddetmiş olalım. Bir önerge verildiğinde 7 kişiyle mi gelinir? Bu konu siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konu. Dün sadece söz hakkı almak için her salı olduğu gibi önerge verildi. Eğer samimilerse çok hassasım dediği, AK Parti'nin reddettiğini iddia ettiği önergeye neden sadece 7 vekille birlikte katıldı? Dün grup başkan vekilimiz Özlem Zengin hanım 'Gelin bununla ilgili bütün partiler anlaşalım hatta şu anda görüşülen infaz yasasına ekleyelim' dediler. HDP, CHP şu anda infaz yasasına şerhi olduğundan dolayı bu kanuna eklemeyi uygun görmediler."

AK Parti'li Turan, koronavirüs ile mücadele sırasında görev yapan ve salgından dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına yönelik statü verilmesine ilişkin de Sağlık Bakanlığı’nın çalıştığını söyledi.

BAKAN KOCA: TEKLİFİN EN KISA SÜREDE YASALAŞACAĞINA İNANIYORUZ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'e sunulan, 'Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'nin en kısa sürede yasalaşacağına inandıklarını bildirdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkÇalışanKanunHak
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