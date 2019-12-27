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Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

Mersin’in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar’ı (63) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

Mersin’in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar’ı (63) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

27 Aralık 2019 Cuma 17:55
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Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Dün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 greyder, 1 dozer, 2 binek araç ve kurtarma personelleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, arama- kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması için kapanan yolları açıyor. Bölgeye sevk edilen araçlar arama kurtarma sonuçlandırılıncaya kadar çalışmalarına devam edecek.

3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Mersin’in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi Ali Kaçar'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü. 3 arkadaş ifadelerinde, kullandıkları aracın arıza yaptığını, bunun üzerine Kaçar'ın yaylaya geri dönmek için yanlarından ayrıldığını söyledi. Ali Kaçar için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

DHA

Son Güncelleme: 27.12.2019 10:56
Anahtar Kelimeler:
Arama çalışmalarıYaylada Kaybolan çiftçi
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