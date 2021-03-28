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Yavrularını veterinere getirdi 

Kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi 

28 Mart 2021 Pazar 17:01
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Yavrularını veterinere getirdi 

İZMİR (DHA) 

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını Karabağlar Belediyesi'nin Veteriner Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.

Karabağlar'da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı. Eski İzmir'de bulunan Karabağlar Belediyesi  Veteriner Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçen günlerde özel bir ana tanıklık etti. Bir kedi, 3 yavrusunu birer gün arayla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı. Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, şunları söylediler: 

"Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak, elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Yavruların gözleri kısa sürede açılınca hepimiz çok mutlu olduk. Daha sonra anne kedi ve yavrularını, daha iyi bakılmaları için Uzundere'ye gönderdik. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik" dedi.

Tedavilerine Uzundere'de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde devam edilen anne kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VeterinerKedi YavrusuKedi
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