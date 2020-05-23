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Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti

Diyarbakır'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan mezarlıkları, Arefe günü dolayısıyla Kızılay gönülleri ziyaret etti. Gönüllüler, vekaleten Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:22
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Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti

DİYARBAKIR - Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında mezarlık ziyaretleri de yasaklandı. Diyarbakır'da Türk Kızılayı'nın 60 gönüllüsü, Arife günü nedeniyle yoğunluk oluşan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ziyaret edilmesi yasaklanan Yeniköy Asri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kabirlerin başında Fatiha ve Yasin-i Şerif okuyan gönüllüler, bakım ve sulama da yaptı. 

Türk Kızılayı Yenişehir Şube Başkanı Ahmet Akbaş, vatandaşların yerine kabristanları ziyaret ettiklerini belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara gelemiyor. Onların yerine biz geldik. Kuran-ı Kerim, Yasin-i Şerif okuyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz, rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mezarlık ZiyaretleriKızılayDiyarbakır
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