Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97369
ALTIN
239.605
DOLAR
5.7305
STERLİN
7.4984
EURO
6.4557
Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan
Tanery’ye en büyük destek İsmail...
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu...
Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı
Onur Barış ilk filmi 'Benden...
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak...

Yasa dışı bahis zincirine operasyon: 15 gözaltı

Aksaray merkezli 5 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan ve kazandıkları paraları, üniversite öğrencilerinin hesaplarına belirli bir ücret karşılığında yatırtan çeteye yönelik operasyon yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin hesaplarına para aktardıkları öğrencilere, yeni öğrenciler buldurarak, zincir oluşturduğu ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis zincirine operasyon: 15 gözaltı

Aksaray merkezli 5 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan ve kazandıkları paraları, üniversite öğrencilerinin hesaplarına belirli bir ücret karşılığında yatırtan çeteye yönelik operasyon yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin hesaplarına para aktardıkları öğrencilere, yeni öğrenciler buldurarak, zincir oluşturduğu ortaya çıktı.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:33
7 Okunma
Yasa dışı bahis zincirine operasyon: 15 gözaltı

AKSARAY - Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan bir çeteyi belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis,  çetenin il sorumlusunun, gittiği kafeteryalarda temasa geçtiği üniversite öğrencilerinden sabıka kaydı bulunmayan ve paraya ihtiyacı olanları belirleyip, kendilerine aracılık etmesini sağladığı tespit edildi. Öğrencilerin internet hesapları ve GSM bilgileri aracılığıyla, internet üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerine girdikleri, kazandıkları paraları bu öğrencilerin hesaplarına yatırttıktan sonra aldığı belirlendi. Çetenin bir süre birlikte çalıştığı öğrencilerin, çeteye yeni öğrenciler kazandırmalarını sağlayarak zincir oluşturduğu da ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu ile ortak yapılan araştırmada 16 ayrı bankadan, farklı hesaplara yüklü miktarlarda para aktarıldığını belirleyen polis, bahis zinciri oluşturan çetenin yüklü miktarda vurgun yaptığını tespit etti.

Polis, yapılan araştırmaların sonunda Aksaray ile İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bahis oyunlarından elde edildiği tahmin edilen 250 bin TL ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. 

Şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çetenin diğer üyelerinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı BahisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı
Çanakkale'de suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı
Kayseri'de operasyon: 30 gözaltı
Kayseri'de operasyon: 30 gözaltı
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Tunceli'de 125 kilo patlayıcı ele geçirildi
Tunceli'de 125 kilo patlayıcı ele geçirildi
Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi
Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi
FETÖ Operasyonu
FETÖ Operasyonu
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
8 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili dava ertelendi
8 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili dava ertelendi
Akyazı'da kaza: 33 yaralı
Akyazı'da kaza: 33 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans