Yasa dışı bahis zincirine operasyon: 15 gözaltı

AKSARAY - Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan bir çeteyi belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çetenin il sorumlusunun, gittiği kafeteryalarda temasa geçtiği üniversite öğrencilerinden sabıka kaydı bulunmayan ve paraya ihtiyacı olanları belirleyip, kendilerine aracılık etmesini sağladığı tespit edildi. Öğrencilerin internet hesapları ve GSM bilgileri aracılığıyla, internet üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerine girdikleri, kazandıkları paraları bu öğrencilerin hesaplarına yatırttıktan sonra aldığı belirlendi. Çetenin bir süre birlikte çalıştığı öğrencilerin, çeteye yeni öğrenciler kazandırmalarını sağlayarak zincir oluşturduğu da ortaya çıktı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu ile ortak yapılan araştırmada 16 ayrı bankadan, farklı hesaplara yüklü miktarlarda para aktarıldığını belirleyen polis, bahis zinciri oluşturan çetenin yüklü miktarda vurgun yaptığını tespit etti.



Polis, yapılan araştırmaların sonunda Aksaray ile İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bahis oyunlarından elde edildiği tahmin edilen 250 bin TL ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çetenin diğer üyelerinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.