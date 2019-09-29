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Yalova ve Marmaris’te deprem

Yalova ve Marmaris’te deprem meydana geldi

Yalova ve Marmaris’te deprem

Yalova ve Marmaris’te deprem meydana geldi

29 Eylül 2019 Pazar 11:32
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Yalova ve Marmaris’te deprem

(DHA) 

Marmara Denizi’nde, merkez üssü Yalova açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Yalova kent merkezinin 2.82 kilometre açıkları olarak saptadığı 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 09.10'da meydana geldi. Yerin 9.96 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova’da hissedildi ve kısa süreli korkuya neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Marmaris'te korkutan deprem

AFAD: Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat: 10.50'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaMarmarisDeprem
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