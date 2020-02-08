Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

YALOVA (DHA)
Çınarcık açıklarında, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ‘Aster Alver’ isimli yük gemisi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
DHA
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yük gemisi karaya oturdu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yük gemisi karaya oturdu.
YALOVA (DHA)
Çınarcık açıklarında, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ‘Aster Alver’ isimli yük gemisi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
DHA