Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu
Son Dakika
Yük gemisi karaya oturdu
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu...
Dünya THY’yi izledi
Dünya THY’yi izledi
Minaresindeki top mermisiyle savaşın 100 yıllık tanığı camiye gazilik unvanı isteği
Minaresindeki top mermisiyle savaşın 100...
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yük gemisi karaya oturdu.

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:59
0 Okunma
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

YALOVA (DHA)

Çınarcık açıklarında, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ‘Aster Alver’ isimli yük gemisi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaYük Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Turhan: 12 yeni YHT setinden 2'sini teslim aldık
Bakan Turhan: 12 yeni YHT setinden 2'sini teslim aldık
İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi
İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi
AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek
AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak
'30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi'
'30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi'
İDLİB'DEN ACI HABER: 4 ŞEHİT, 9 YARALI
İDLİB'DEN ACI HABER: 4 ŞEHİT, 9 YARALI
Göllerde susuzluk depremi
Göllerde susuzluk depremi
'KOCA YUSUF' YURDA DÖNDÜ
'KOCA YUSUF' YURDA DÖNDÜ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim