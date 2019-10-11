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Yalova'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Yalova'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

11 Ekim 2019 Cuma 09:01
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Yalova'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 19.52'de merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büüyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yalova,Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem özellikle Yalova'da kısa süreli endişe yarattı.

Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedildi. 

YALOVA YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.32'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü. Bu depremle birlikte endişelenen bir çok kişi sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre yaşanan depremler herhangi bir yıkıma neden olmadı. 

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Yalova'da, saat 19.52’de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Panik yaşayarak evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Öte yandan Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova açıklarında meydana gelen depremler nedeniyle herhangi bir can kaybı ile hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

GECEYİ YORGANA SARILARAK GEÇİRDİLER

Geceyi Cevdet Aydın Parkı’nda yorgana sarılarak geçiren Esma Savaşçı isimli vatandaş, büyük deprem korkusu yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir deprem olmuştu Yalova’da. Biz o depremi yaşadığımız için bu yüzden parklarda oturuyoruz. İrili ufaklı oluyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Kaldığımız bina sağlam ama yine de can korkusu" dedi. Eşi Adil Savaşçı ise "Depremi tabi ki hissettik. Biz çok korktuk. Önceki depremi yaşadığımız için korktuk. Tabi ne olacağı belli değil. Valla korkumuz gidene kadar buradayız. Üşüyünce korku bitince eve gideceğiz" diye konuştu.

'TEK KATLI BİNALARA KAÇIYORLAR'

Taksici Kadir Tamer de deprem gecesi hareketlilik yaşadıklarını ve müşterilerinin yaşadıkları paniğe şahit olduklarını söyledi. Tamer, "Devamlı yolcularımızı taşıyoruz. Tek katlı binalara kaçıyorlar. Bu akşam hareketli oldu. Biz de hissediyoruz ama mecburen hizmet ediyoruz. Direksiyonda olduğumuz için fazla hissetmiyoruz ama bu üç depremi hissettim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaDeprem
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