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Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

03 Kasım 2020 Salı 09:22
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Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi

TBMM Başkanı Şentop, Twitterdan yaptığı açıklamada saldırının insanlık suçu olduğunu belirterek "Bu gece Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Fâili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur. Teröre karşı küresel işbirliği, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet hâline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da sosyal medya hesabından terör saldırısını kınayarak şu açıklamayı yaptı:

"Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İletişim Başkanlığı Başkanı Altun ise "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaViyanaTerörSaldırıTepkiTBMM
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