VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN VEKİLLİ ASUMAN ÖZDEMİR KADINLAR AÇISINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Genel Başkan Vekilli Asuman Özdemir Basın Açıklamasında

Şunları ifade etti.

TÜRKİYE' de Siyasi katılımına da GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün Türk Kadınına en büyük hediyesidir seçme ve seçilme hakkı'dır dedi.

Kadınlar sosyal koşullarda ikinci plan da olmamalıdır adelet sağlanmalıdır.

TÜRKİYE CUMHURIYETİMİZ'iN genelinde kadın olmak kadın kalmak kadınca yaşamak çerçevesinde Tarihsel kültürel dinsel cinsel bireysel olumlu olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

Evrensel olarak yer yüzünde ki her kıta da ülke de eyalette bölgede şehir de ilçe de köyde sokakta mezra da her değişik anlamda her farklı alanda her zaman da kadınların bütünsel olarak hayata katkıları kadınların kayıpları kadınların artıları anlamında dünyaya yaşama kadınca bakmak gerekmektedir ve kadınların ezilmemesi kayda değer bir düşünce içinde duruş sergilenmesin kadın- Erkek eşitliği demokrasinin temel taşı kalkınmasının din dil ve ırk ayırt etmeden birbirimize kucak açmalıdır. gerektiğini düşünüyorum diyerek sözlerini bağladı.

Vatan Severler Partisi Kurucu Genel Başkanı Sayın Yılmaz Gülümser Başkanımızın ülke genelinde kadınlarımızın temsil hakkını vede yönetimde yer almasını kayda değer bir oranda yer verilmesi için özel talimatı ve Hassasiyeti göstermenisi de Hem kadınlarımız açısından hemde partimiz açışından da önemli bir farklılık olduğuna inanıyoruz diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ.

TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ HEPİMİZİNDİR.

VATAN SEVERLER PARTİSİ

GENEL BAŞKAN VEKİLİ ASUMAN ÖZDEMİR Başkanımıza tebrikler ediyoruz Siyasi çalışmalarına ve şahsi yaşantısında başarılar diliyoruz.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MEDYA İLETİŞİM SORUMLU

BASIN DANIŞMANI SİBEL DEMİRDİŞ

Haber.

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48