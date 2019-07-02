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Van Gölü sahilleri şenlendi

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün sahilleri, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerle dolup taştı. Doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çeken Van Gölü'nde, en çok ilgiyi de geçen yıl açılışı yapılan ve denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı görüyor.

Van Gölü sahilleri şenlendi

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün sahilleri, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerle dolup taştı. Doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çeken Van Gölü'nde, en çok ilgiyi de geçen yıl açılışı yapılan ve denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı görüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:15
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Van Gölü sahilleri şenlendi

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunuyor. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, yani Vanlıların deyimiyle Van Denizi, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı ise havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Uzun geçen kış mevsiminin ardından sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, kendilerini Van Gölü sahillerine attı. Van Gölü sahilleri hem göle girmek isteyenlerin hem de piknikçilerle dolup taşarken görüntüler de Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin özellikle İranlıların tercih ettiği Van'da göle girenler, Van Gölü'nde yüzmenin ayrı bir keyif verdiğini belirtti. Bir ziyaretçi, "Doğasıyla, sakinliği ile Van Gölü'nü başka bir yere değişmeyiz. Havası da güzel yaz gelince bunalmıyoruz. Ve tatile başka yere gitmeğe gerek duymuyoruz. Buralara da yatırımlar yapılırsa Ege ve Akdeniz sahillerinden bir farkı olmaz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin En Büyük GölüVan GölüSahil
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