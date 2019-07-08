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Van Gölü'nün saklı cennetleri

Yeşilin ve mavinin tarihle buluştuğu Van'da hala keşfedilmemiş birçok yer var. Akdamar Adası'nın yanı sıra Van Gölü kıyısındaki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor.

Van Gölü'nün saklı cennetleri

Yeşilin ve mavinin tarihle buluştuğu Van'da hala keşfedilmemiş birçok yer var. Akdamar Adası'nın yanı sıra Van Gölü kıyısındaki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
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Van Gölü'nün saklı cennetleri

VAN - Van’ın Gevaş ilçesi ile Bitlis’in Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Sadece Van Gölü üzerinde bulunan teknelerle 3 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşımın sağlandığı saklı koylar, eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi merak eden bir grup ile birlikte Ağin bölgesini gezen Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Türkiye'de bilinmeyen önemli koyların İn Mahallesi'ndeki Altınsaç, Deveboyunu ve Ağin'de bulunduğunu ifade etti. İlçedeki güzellikleri tanıtarak turizme kazandırmak istediklerini, ayrıca çok az kişi tarafından bilinen bölgeye haftanın bir günü tekne seferi yapmayı hedeflediklerini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Bu bölgede bulunan İn, Altınsaç ve Ağin koyları gerçekten yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı hak edecek kadar güzel. Fakat halen bu bölgeler keşfedilmemiş. Bizim amacımız bu bölgelerle ilgili bir farkındalık yaratmak, Van'a gelen misafirlerimizin buralardan daha fazla istifade etmesini sağlamak. Bu amaçla biz Gevaş Belediyesi olarak yaz aylarında bu bölgelere çok cüzi fiyatlarla haftada bir gün tekne seferi düzenleyeceğiz. Van'a gelen misafirlerimizin tamamının bu güzel ve bakir koyları görmesini sağlayacağız. Bu koylarımızın en güzel yönü yeşilin, mavinin ve beyazın tonlarını görebilmeniz. Bu koylarla ilgili söylenebilecek en güzel cümle, cennetin adeta birer fotokopisi. Hem yerli hem de yabancı turistlerimizi mutlaka bu bakir bölgeleri görmeye bekliyoruz. Bu koylarımıza karayolu ile ulaşım sağlanamamaktadır. Sadece 3 saatlik deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Karayolu ile ulaşımın olmaması koylarımızın saf, bakir ve temiz halinin muhafaza edilmesine zemin hazırlamıştır."

Belediye'nin sağladığı imkanla Ağın bölgesini görme imkanı bulan 25 kişilik grup ise berraklığın ve mavinin en güzel hali olan sahilde yüzme imkanı buldu. Saatlerce masmavi sularda yüzerek kulaç atan gençler, akşam saatlerine kadar piknik yaparken, kendilerine ulaşım imkanı sağlayan Gevaş Belediyesi'ne ve Murat Sezer'e teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüSaklı Cennet
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