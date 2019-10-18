Van'dan acı haber geldi

ANKARA - Van'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına, PKK'lı teröristlerce İran sınırdan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'daki Yüzüncü Yıl Ünivensitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Van Valiliği, saldırıyla ilgil açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:



"Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir."

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI



Van'ın Çaldıran ilçesinde, Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, düzenlenen törenle memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.



Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile üst düzey yöneticiler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.



Törende Şehit Uzman Çavuş Öztürk'ün cenazesi getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Okunan duaların ardından bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, helikopter ile toprağa verileceği memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Van Çaldıran sınır bölgesinde devriye görevi sırasında, İran tarafından açılan ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "17 Ekim 2019 tarihinde Van Çaldıran sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.