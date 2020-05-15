Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltına alındı

Güvenlik güçleri, olayın ardından geniş çaplı operasyon başlattı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 38 kişiyi gözaltına aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği, yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. 38 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"14.05.2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibi yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, 1 vatandaşımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HDP ÖZALP İLÇE BAŞKANI VE 5 YÖNETİCİ DE GÖZALTINDA

Valilik’ten yapılan açıklamada gözaltına alınanlardan birinin HDP Özalp ilçe Başkanı Burhan Atmaca, 5'inin de HDP ilçe yöneticisi olduğu belirtildi.