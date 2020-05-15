Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Esenyurt'taki minibüsler yine tıka basa dolu
Esenyurt'taki minibüsler yine tıka basa...
PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak
PTT'den para transferlerinde de iBAN...
Gezende eriğinin kilosu, dalında 9 lira
Gezende eriğinin kilosu, dalında 9...
Galatasaray'da 1 personelde koronavirüs tespit edildi
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde yangın
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde yardım götürdükleri mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına yönelik düzenlenen, biri belediye personeli 2 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında HDP Özalp ilçe Başkanı Burhan Atmaca ile 5 HDP ilçe yöneticisinin de olduğu bildirildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 11:33
0 Okunma
Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltına alındı
Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldü. Öğle saatlerinde ilçeye dönüşe geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Mehmetalan Mahallesi yakınlarına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Arkadan gelen araçtaki kişiler, Vefa grubunun aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir (64) ile yolda araca aldıkları vatandaş Kinyaz Karlıoğlu (60) şehit oldu. Belediye çalışanı Taner Temizel ise yaralandı. Temizel, çağırılan ambulansla Van'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Güvenlik güçleri, olayın ardından geniş çaplı operasyon başlattı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 38 kişiyi gözaltına aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği, yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. 38 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"14.05.2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibi yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, 1 vatandaşımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HDP ÖZALP İLÇE BAŞKANI VE 5 YÖNETİCİ DE GÖZALTINDA

Valilik’ten yapılan açıklamada gözaltına alınanlardan birinin HDP Özalp ilçe Başkanı Burhan Atmaca, 5'inin de HDP ilçe yöneticisi olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vefa Sosyal DestekTerörözalpVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı
KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı
HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor
Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor
Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor
Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı