Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.561,82
ALTIN
1.021,28
DOLAR
17,36
STERLİN
21,16
EURO
18,24
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
TÜBA 30 personel alacak
TÜBA 30 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 19 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da kaçak avlanan 4,5 ton inci kefali ele geçirildi

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:19
Van'da kaçak avlanan 4,5 ton inci kefali ele geçirildi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinin Yalındüz ve Karahan bölgelerinde, jandarmanın denetimlerinde 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar, tekrar suya bırakıldı. 

Van Gölü'nün endemik türü olan ve üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasak inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz ve Karahan bölgesinde denetimler yapıldı. Son 1 haftada 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirilirken, 3 adet 600 metrelik ve 1 adet 300 metrelik manyat ağları, 1 balıkçı tulumu, bisiklet, kepçe ağı ve 110 boş çuvala da el koyuldu. Balıklar, tekrar suya bırakılırken, malzemeler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak AvlanmaInci KefaliVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'a şehit ateşi düştü
Bartın'a şehit ateşi düştü
Bursa’da destek çekleri ile 20 bin çocuk bayramlıklarına kavuşacak
Bursa’da destek çekleri ile 20 bin çocuk bayramlıklarına kavuşacak
Tunceli’de köylüler dışında ormanlara giriş yasaklandı
Tunceli’de köylüler dışında ormanlara giriş yasaklandı
Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor
Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor
Kurbanlık satış yerleri hareketlendi
Kurbanlık satış yerleri hareketlendi
Antalya'da karavan işgaline yasak geliyor
Antalya'da karavan işgaline yasak geliyor
Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu
Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu
Malatya'dan 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Malatya'dan 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
TBMM Başkanı Şentop: Göç sorununun Türkiye'nin omuzlarına yıkılması haksızlıktır
TBMM Başkanı Şentop: Göç sorununun Türkiye'nin omuzlarına yıkılması haksızlıktır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi