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Van'da helikopterle trafik denetimi

23 Temmuz 2021 Cuma 14:52
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Van'da helikopterle trafik denetimi

VAN - Van'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında hem karadan hem havadan denetim yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte askeri helikopterle, kentteki trafik akışını havadan denetledi.

Bayram nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri artırılan kentte, yoğun trafik akışının olduğu bölgeler dronla havadan denetleniyor. Denetimler kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan noktalarda sıkı kontroller yapılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan helikopterle trafik noktalarını denetledi. Van'ın İpekyolu, Tuşba, Edremit, Muradiye ve Erciş ilçelerindeki trafik akışını havadan gözlemleyen Vali Bilmez, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını da ilgiyle izledi.

DENETİMLERE 176 JANDARMA VE POLİS EKİBİ KATILDI

Vali Bilmez, Kurban Bayramı boyunca polis ve jandarma ekiplerinin gece gündüz demeden denetimler yaptığını söyleyerek, "Ekipler hem karadan hem havadan denetimler yaptı. Biz de jandarma helikopteriyle Edremit, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Erciş ilçelerinde havadan denetimlerde bulunduk. Genel durumun iyi olduğunu, trafikte çok ciddi yoğunluğun olmadığını gözlemledik. Ekiplerimizin sürekli sahada olduklarını, vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını ve denetimler yaptıklarını gördük. 163 polis ve 13 jandarma ekibiyle bayram süresince denetimler yapıldı. Ekiplerimiz trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyduğunu söyleyebilirim. Onun için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aman dikkat edelim. Sevdiklerimize sağ salim ulaşalım. Uzun yolda olanların mutlaka yolda mola verip dinlemeleri ve güvenli şekilde seyretmelerini istiyorum" diye konuştu.

Kentte bayram süresince birkaç yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini anlatan Vali Bilmez, "Özellikle kaçak göçmenleri taşıyan araçlar ara yoldan geçerken yaralamalı trafik kazaları oldu ama çok şükür ölümlü kazalar olmadı. Vatandaşlarımızın bayram dönüşünde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Emniyet ve jandarmamız sürekli denetimler yaptı. Bu denetimler dronla da takip edildi. Jandarmamız da sık sık helikopterle bu denetimleri gerçekleştirdi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Helikopterle Trafik DenetimiVan
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