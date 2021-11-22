Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,755.06
ALTIN
661.73
DOLAR
11.18
STERLİN
15.02
EURO
12.61
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
TİGEM’den süt satış ihalesi
TİGEM’den süt satış ihalesi
Amasya İl Özel İdaresi’nden kiralık iş yerleri
Amasya İl Özel İdaresi’nden...
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:07
1 Okunma
Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

VAN -  VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13’ü tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göçmen KaçakçısıVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak
Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak
4. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
4. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Amasra'da çevre düzenindeki termik santral değişikliğine iptal
Amasra'da çevre düzenindeki termik santral değişikliğine iptal
"Büyük depremler için uyarıcı niteliğinde"
"Büyük depremler için uyarıcı niteliğinde"
Arap Mucitler dünyayı fethedecek
Arap Mucitler dünyayı fethedecek
Bakan Kurum: Ortak hedefimiz, organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmek
Bakan Kurum: Ortak hedefimiz, organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmek
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Köşkeroğlu’nda babadan oğula ‘lezzet’ teslimi
Köşkeroğlu’nda babadan oğula ‘lezzet’ teslimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma