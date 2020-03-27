Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Vali Şahin: 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı
Vali Şahin: 3 bin 102...
ÖSYM Başkanı Aygün: Adaylarımız rahat olsun, hazırlıklarımızı yapıyoruz
Adaylarımız rahat olsun, hazırlıklarımızı yapıyoruz
Koronavirüsten kaçarken kilo almayın
Koronavirüsten kaçarken kilo almayın
Dijital öğrenme ile eğitime sorunsuz devam ediyorlar
Dijital öğrenme ile eğitime sorunsuz...
Alanyaspor ligde de istatistiklerde de başarılı
Alanyaspor ligde de istatistiklerde de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Şahin: 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı

ANKARA Valisi Vasip Şahin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla son 24 saatte gelen 3 bin 102 talebin 2 bin 977'sinin karşılandığını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 09:03
0 Okunma
Vali Şahin: 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmalarını inceledi. Yenimahalle'de bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Vali Şahin, sistemin işleyişine ilişkin bilgi verdi. Şahin, sistemin hızla hayata geçirildiğini belirterek, "25- 26 Mart arasında, yani 24 saatte bizim bu merkezimize gelen çağrıların toplamı 3 bin 102 adet. Bunların karşılanma sayısı 2 bin 977. Bu güzel bir rakam ama bunun çok daha hızlanması için Bakanlığımız yüz yazılımı gerçekleştirerek, onu adapte ettik. Bütün Türkiye'ye yayılacak. Onunla birlikte hem çağrı karşılama, hem çağrının sahaya intikal ettirilmesi, dolayısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması çok daha süratli ve memnuniyet verici bir şekilde yapılmış olacak" dedi.

'ÖNCELİK YAŞLILARIMIZ VE KİMSESİ OLMAYANLAR'

Çağrıda bulunanlardan pek çok farklı talep geldiğini akran Şahin, İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen genelgedeki 2 temel esasa dikkat çekti. Şahin, "Bir yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarının öncelikle karşılanması, buna yönelik taleplerin iletilmesi. İki 65 yaş üstü olup da evinde herhangi bir 65 yaş altında olan ve kısıtlı olmayan kimsesinin olmaması şartıyla. Aksi takdirde Ankara'da 700 küsur bin emeklimiz var. Bunların hepsine bir anda aynı hizmeti sunma imkanımız yok" diye konuştu.

Vali Şahin, mahalle gönüllüleri, apartman gönüllüleri, site gönüllüleri diye gruplar sivil oluşturarak vatandaşların da bu süreçte elini taşın altına koyduğunu aktardı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasına ilişkin konuşan Şahin, şunları söyledi:

Vefa Sosyal Destek Grubumuz, sürekli toplantı yapıyor. Belediye, emniyet, jandarma, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Kızılay ve diğer o günkü gündemle ilgili kurumlarımız sürekli toplantıda. Hem bir gün öncesinin muhasebesini yapıyorlar. Neler yapıldı, daha neler yapılabiliri tartışıp, ertesi günkü yapılacak işleri orada tekrar müzakere ederek sahayı da o şekilde yönlendiriyorlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraValiVasip ŞahinSokakYasakKoronavirüsSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüste can kaybı 75'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüste can kaybı 75'e yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi
İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi
THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu
THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu
İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi
İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi
Semt pazarlarıyla ilgili önemli kararlar
Semt pazarlarıyla ilgili önemli kararlar
Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor
Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor
Otogarda koronavirüs sessizliği
Otogarda koronavirüs sessizliği
Ailelerinin evlerinde saklanan PKK'lı 2 terörist yakalandı
Ailelerinin evlerinde saklanan PKK'lı 2 terörist yakalandı
Zonguldak Valisi: Kentte risk bir miktar daha yüksek
Zonguldak Valisi: Kentte risk bir miktar daha yüksek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı