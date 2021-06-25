Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1405
ALTIN
498.945
DOLAR
8.6836
STERLİN
12.0564
EURO
10.3769
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun...
Bodrum Belediyesinden kiralık kuyumcu dükkanları
Bodrum Belediyesinden kiralık kuyumcu...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
Kadın İstihdamına Yönelik Proje İçin Personel Alınacak 
Kadın İstihdamına Yönelik Proje...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Canalp: Edirne’yi aşılamada birinci yapan bilinç düzeyi

25 Haziran 2021 Cuma 14:24
7 Okunma
Vali Canalp: Edirne’yi aşılamada birinci yapan bilinç düzeyi

EDİRNE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yüzde 68,86'lık oranla Türkiye'de ilk sırada Edirne'nin geldiğini açıkladı. Vali Ekrem Canalp, kentteki başarıya ilişkin "Mobil aşılama ekiplerimizle en ücra köşedeki insanlarımıza da yetişecek şekilde vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına, hastanelere gelmelerini beklemeden biz vatandaşlarımıza ulaştık ve mobil ekiplerimiz vasıtasıyla aşılama yaptık. Bana kalırsa Edirne’yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, Edirnelilerin bilinç düzeyidir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 il arasında Edirne'nin yüzde 68,86 ile ilk sırada yer aldığını duyurdu. Kentte uygulanan birinci doz aşı sayısı 220 bin 322, ikinci doz ise 123 bin 17 olarak açıklandı. 100 bindeki vaka sayısında da yüzde 12,51 ile en düşük iller arasında bulunan Edirne’de Vali Ekrem Canalp, tabloyu değerlendirdi. Aşılamada birinci olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Vali Canalp, başarının sırrının, hem mobil ekip kurarak vatandaşa ulaşmaları hem de Edirnelilerin bilinç düzeyi olduğunu belirtti.

‘EN ÜCRA KÖŞEDEKİ VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK’

Aşılama başlar başlamaz Edirne’de çağrı merkezi kurduklarını ve aşı sırası gelenlere ulaştıklarını anlatan Vali Canalp, "Eğer kendileri randevu alamadılarsa onların yerine alabileceğimizi ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onlar için tekrar randevu alabileceğimizi ifade ettik. Eğer sağlık merkezlerimizde, aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa devlet hastanesinde aşılayabileceğimiz konusunda bildirimde bulunduk. Çağrı merkezlerimizden aşıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunduk çünkü bu da bir ihtiyaç. Aşıyla ilgili doğru bilgileri alabilecekleri uzman personel ihtiyacı olanlara da buradan gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bunun dışında mobil aşılama ekiplerimizle en ücra köşedeki insanlarımıza da yetişecek şekilde vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına, hastanelere gelmelerini beklemeden biz vatandaşlarımıza ulaştık ve mobil ekiplerimiz vasıtasıyla aşılama yaptık" dedi.

Edirne’yi Türkiye birincisi yapan etkenlere değinen Vali Canalp, "Bana kalırsa Edirne’yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, Edirnelilerin bilinç düzeyidir. Yine geçen sene 2-3 aylık dönemde Edirneliler şehrimizi belirgin şekilde toplam vaka sayılarında da Türkiye birincisi yapmışlardır. Gerçekten de 1 aylık dönem boyunca sıfır vakayla geçirmiş olduğumuz günleri, Edirnelilerin bu bilinciyle beraber yaşamıştık. Bu yıl da yine toplam vaka sayılarına göre baktığımızda ilk 5'in içinde yer aldığımızı görebiliyoruz. Bu neyle oluyor, derseniz; bunu olduran tek temel faktör vardır. Bu da Edirnelilerdir, onların geniş bilinç düzeyleridir ve geniş hoşgörüleridir, insanı da devleti de herkesi de kucaklayan, kendilerinin gönülden zenginlikleridir. Bu gönülden zenginlikleri için Edirnelilere buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vali CanalpEdirneAşılama Birinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
18 yaşındakilere de koronavirüs aşısı başladı
18 yaşındakilere de koronavirüs aşısı başladı
8 üniversiteye 10 fakülte kuruluyor
8 üniversiteye 10 fakülte kuruluyor
Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor
Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor
'Yeni Yusufeli' ulaşımı için 4 viyadükte sona gelindi
'Yeni Yusufeli' ulaşımı için 4 viyadükte sona gelindi
30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' Genelgesi Resmi Gazete'de
30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' Genelgesi Resmi Gazete'de
Bakan Soylu: Evlat nöbetinde güzel haber 
Bakan Soylu: Evlat nöbetinde güzel haber 
Pet Festivali Dünya ve Türkiye’de Bir İlke İmza Atacak!
Pet Festivali Dünya ve Türkiye’de Bir İlke İmza Atacak!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma