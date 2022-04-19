Vali Canalp: Edirne uyuşturucu yakalamada Türkiye birincisi

EDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentin Türkiye'deki büyükşehir olmayan iller kategorisinde uyuşturucu yakalamada birinci olduğunu belirterek, "Hem polisimizi hem de jandarmamızı tebrik ediyorum. Jandarmamız da yakalamış oldukları uyuşturucu miktarıyla Türkiye'nin en iyi ikinci performansını sergileyen kolluk teşkilatı oldu" dedi.



Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.



Uyuşturucu, alkol bağımlılığı, tütün bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık ile mücadele oturumlarının düzenleneceği çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Yıldırım, Türkiye'de kurulan İl Koordinasyon Kurulları ile bağımlılıkla mücadeleye devam edildiğini belirterek, çalıştay sonunda toplanan verilerin Sağlık Bakanlığı'na iletileceğini söyledi.



'BAZI ÜLKELER MÜCADELE ETKİNLİĞİNİ YİTİRDİ'



Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları kamu spotunu katılımcılara izleten Vali Canalp, uyuşturucu ile mücadelede çocukların en büyük destekçisinin anneleri olduğunu söyledi. Canalp, "Ben bağımlı olsaydım bundan nasıl kurtulurdum sorusunu cevabı nerede gizlidir? Çocuklar söz konusu olduğu zaman bunun cevabı nerede gizlidir? Hepimizin aklına gelecek en büyük destek annelerimizdir" dedi.



Canalp, bazı Avrupa ülkeleri ile gelişmiş ülkelerde bazı uyuşturucu türlerinin yasal hale getirildiğini ifade ederek, "Yüzyıllardan beridir bu ülkeler, bu tür uyuşturucu maddelere karşı mücadele ediyorlardı. Bu uyuşturucu türleri yüzyıllar boyunca bu ülkelerde illegaldi. Bunu piyasaya sürenler, kullananlar cezalandırılıyordu. Ne oldu ki illegal olan uyuşturucuları artık legal hale getirme gibi bir seçenekle bu ülkeler karşı karşıya kaldılar? Bu uyuşturucu türleri, insan sağlığı için tehlikeli olmaya devam ediyor. Bu uyuşturucu türleri, bu ülkelerde o kadar çok yaygınlaşmıştı ki artık bunlara yönelik mücadele etkinliğini yitirmiş durumdadır" diye konuştu.



Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çeken Canalp, "Türkiye Cumhuriyeti olarak ne yapıyoruz? Uyuşturucuya karşı topyekun mücadele etmeye devam ediyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, 10 gün önce bir toplantıda açıkladı. Geçen yıl bütün Avrupa ülkelerinin hepsini toplasanız, Avrupa ülkelerinin tamamında yakalanmış olan uyuşturucu miktarından çok daha fazlasını tek başına Türkiye'nin polisi, jandarması yakaladı" ifadelerini kullandı.



'EDİRNE BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE BİRİNCİ OLDU'



Türkiye genelinde yakalanan uyuşturucu miktarı ve uyuşturucu satan kişi sayısı ile ilgili verileri açıklayan Canalp, "Edirne polisi, 1 yıl içerisinde, büyükşehir olmayan iller kategorisi içerisinde Türkiye'nin birincisi oldu. Hem polisimizi, hem de jandarmamızı tebrik ediyorum. Jandarmamız da yakalamış oldukları uyuşturucu miktarıyla Türkiye'nin en iyi ikinci performansını sergileyen kolluk teşkilatı oldu" değerlendirmesinde bulundu.