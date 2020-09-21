USTA SANATÇIDAN ALKIŞLANACAK HAREKET

HABER: AZİZ KARATAŞ



Usta sanatçı Ahmet Güneştekin bir grup gönüllü öğretmenin, kırsaldaki okullara yönelik boyama ve onarım çalışmalarına duyarsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü sanatçıyla iletişime geçen bir grup gönüllü öğretmenin çağrıları hemen yanıt buldu. Batman’a olan duyarlığıyla bilinen ve son zamanlarda adını sıkça sosyal sorumluluk projelerinde duyduğumuz usta sanatçı Ahmet Güneştekin; “Çocuklarımızın pandemi sürecinden sonra temiz ve rengarenk okullarda öğrenimlerine kaldıkları yerden başlamasını istiyorum. Şu anda programa aldığımız toplam 20 köy okulu var. Umarım bu kültürel hareket imkanı olan herkese örnek olur” diyerek sözlerine şöyle devam etti. ‘‘Doğduğum ve vefa borcumun olduğu memleketim Batman’ın neredeyse bütün köy ve ilçelerinde yaşanan zorlukları çok iyi bilirim. Okulların çoğuna onarım ve bakım gerekiyor. Murat Işık ve 15 idealist genç öğretmenimiz yaklaşık 20 köy okulunu onarmak ve boyamak için benimle iletişime geçtiler. Onlara memnuniyetle destek olacağımı söyledim” dedi.