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Ünlü iş insanı youtuber Leo Yılmaz, engellilere forma hediye etti

15 Temmuz 2022 Cuma 12:14
Ünlü iş insanı youtuber Leo Yılmaz, engellilere forma hediye etti

Ünlü iş insanı ve youtuber Leo Yılmaz engelli bireylere forma hediye etti.

Özellikle yaptığı yardımlarla Türkiye'de ve Kanada‘da tanınmaya başlamış ve kısa sürede yaptığı projede binlerce insanı etkilemiştir.

Kanada'da yaşadığı süreçte adından sıkça söz ettiren Leo Yılmaz Ciyayi Kanada'da kötü şartlar altında çalışan Türk öğrencilere‘de yardım da bulunmuştur .

Şimdilerde sosyal sorumluluk projeleri yapan Leo Yılmaz Ciyayi en sonki projesinde kanada'dan gelip doğuda ‘ki engelli bireyler ve şehit ailelerine beşiktaş forması hediye etti gözyaşlarını tutamayan ciyayi şunları belirtti “Sadece o gözlerde ki gülümsemeyi görmek bana yetti “

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 15.07.2022 12:16
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Ünlü Iş Insanı Youtuber Leo YılmazEngellilere Forma Hediye Etti
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