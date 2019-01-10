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Ünlü bestekar sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen '2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' törenine katıldı. Erdoğan ödül töreni öncesi sahne alan ünlü bestekâr Amir Ateş'in seslendirdiği şarkının ardından sahneden indiği sırada devreye girerek bir eser daha okumasını istemesi ise dikkat çekti.

Ünlü bestekar sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen '2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' törenine katıldı. Erdoğan ödül töreni öncesi sahne alan ünlü bestekâr Amir Ateş'in seslendirdiği şarkının ardından sahneden indiği sırada devreye girerek bir eser daha okumasını istemesi ise dikkat çekti.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:25
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Ünlü bestekar sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen '2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' töreninde konuştu. Ödül töreni öncesi sahne alan ünlü bestekâr Amir Ateş'in seslendirdiği şarkının ardından sahneden indiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve bir eser daha okumasını istedi. Ateş, bunun üzerine ilahi okudu. Programda konuşma yapan Erdoğan, özel ödüllerin Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi’ne verilmesini isabetli bulduğunu ifade etti. 

Estetik zevki olmayan bir milletin diğer çalışmalarının da istenilen sonuçlara ulaşamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Bir ülkenin gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa o ülkedeki üst yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtması beklenemez. Buna karşılık insanlarının manevi doyumunu ihmal etmiş sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumların da tarihte kalıcı izler bırakamadığını açık ve net görüyoruz” diye konuştu.

'İNSANLAR VE DEVLETLER GELİP GEÇMİŞTİR'

Tarihteki büyük medeniyetlerin ortak özelliğinin önemli kültür-sanat değerleri ürettiğine dikkat çeken Erdoğan, "Kültür ve sanata önem veren devletler sadece dönemlerinde itibar kazanmakla kalmıyor tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydedilme şerefine de nail oluyorlar. İnsanlar ve devletler gelip geçmiştir; ama bu değerler günümüze ulaşmıştır” dedi.

'KÜLTÜR VE SANATIN ETKİLEME GÜCÜ ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR'

Bütün sanat dallarındaki nitelikli üretimi desteklemenin devletin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoğumuzun popüler kültür diye burun kıvırdığı üretimlerin bunu üreten milletler adına dünyada nasıl bir nüfuz oluşturduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Milletler için bazen diplomasiyle, askeri güçle, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır. İletişim hızının baş döndürdüğü günümüzde kültür ve sanatın etkileme dönüştürme gücü geçmiş zamanlarla kıyaslanmayacak kadar önemli hale gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

'KÜLTÜR SANAT ALANINA HEP ÖZEL ÖNEM VERDİK'

Gençlik döneminde hayatında kültür ve sanat faaliyetlerinin çok önemli yer tuttuğunu söyleyen Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde şehrin diğer meseleleriyle birlikte kültür ve sanat alanında da çok büyük işlere, eserlere imza attık. Hükümetlerimiz döneminde de kültür sanat alanına hep özel önem verdik. Bu yöndeki projeleri özellikle himaye ettik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare içinde olmaya ihtimam gösterdik. AK Partili belediyeleri bu doğrultuda teşvik ederek medeniyet değerlerimize sahip çıkılmasını sağlamaya çalıştık. Buna rağmen hep söylediğim gibi geçtiğimiz 16 yıla baktığımda, kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Kültür sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. Yeni dönemde bu eksiğimizi giderecek ülkemizde kültürü, sanatı, şehirciliği, mimariyi hak ettiği seviyeye getireceğiz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan2018 Yılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri
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