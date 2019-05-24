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Umuda yolculuk Adana'da son buldu

Ülkelerinden kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen 29'u Pakistan, 23'ü Afganistan uyruklu 52 göçmen Adana'da yakalandı.

Umuda yolculuk Adana'da son buldu

Ülkelerinden kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen 29'u Pakistan, 23'ü Afganistan uyruklu 52 göçmen Adana'da yakalandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:50
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Umuda yolculuk Adana'da son buldu

ADANA - Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent girişinde yaptıkları uygulamada tarla ve anayolda valizleriyle yürüyen kişileri yakaladı. İran üzerinden Van'a oradan da Adana'ya geldiği belirlenen 29'u Pakistan, 23'ü Afganistan uyruklu göçmenler gözaltına alındı. Adana'dan Yunanistan'a gideceklerini belirten göçmenler ise kendilerine yardım eden insan kaçakçılarına kişi başı 350 dolar verdiklerini söyledi. Göçmenleri taşıyan 2 araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücüler ilk ifadelerinde, polisin uygulama noktasını fark edince göçmenleri araçtan indirdiklerini söyledi. Yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKaçak GöçmenUmuda Yolculuk
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