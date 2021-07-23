NİĞDE - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Melezleme denlince kesinlikle genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) akıllara gelmemelidir. Bu konu bazen karıştırılıyor. Ülkemizde GDO’lu patates yok" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Türkiye’de patatesle ilgili ilk ve tek konu araştırma enstitüsü olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde kurulan özel seralarda farklı özelliklerdeki birçok patates çeşidi melezleme programına alınarak binlerce melez tohum elde ediliyor. Elde edilen bu melez tohumlardan ise yeni yerli ve milli patates çeşitleri elde edilerek ülke tarımına kazandırılıyor.



'ÜLKEMİZDE GDO'LU PATATES YOK'



Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında bu yıl da enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladıklarını belirtirken, "Üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitlerini programa alarak itinalı bir şekilde melezleme çalışmalarını yürütüyoruz. Melezleme denlince kesinlikle GDO akıllara gelmemelidir. Bu konu bazen karıştırılıyor. Ülkemizde GDO’lu patates yok. Biz de bu konuda ve özellikle melezleme ile ilgili birçok soru alıyoruz. Türkiye’de geliştirilen yerli ve milli patates çeşitleri klasik ıslah yoluyla elde edilmektedir. Yani doğada bitkilerde döllenmeyi sağlayan unsurlardan biri olan çalışkan dostlarımız arıların yaptığı tozlaşmayı enstitümüzdeki ıslahçılarımız patates çiçeklerinde kontrollü bir ortamda kendi elleriyle gerçekleştiriyorlar" dedi.



'10 RENKLİ ÇEŞİT ADAYI ELDE ETTİK'



Bugüne kadar 10 yerli ve milli patates çeşidini tescil ettirerek ülke tarımına kazandırdıklarını kaydeden Pırlak, "Son yıllarda ise yemeklik çeşitler yanında patates sektörünün ihtiyacı olan yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına da ağırlık verdik. Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına alıyoruz. Ayrıca ülkemizin patates üretimin önemli bir sorunu olan patates siğil hastalığı ile virüs ve nematodlara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi için moleküler düzeyde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Diğer taraftan son yıllarda yurtdışında da oldukça rağbet gören farklı kabuk ve et rengine sahip patates çeşitlerini yani renkli çeşitleri melezleme programlarına alarak 10 adet iyi kalitede parmak patates ve cips yapılabilen renkli çeşit adayı elde ettik. Bu çeşitlerin tescil ve adaptasyon çalışmaları önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecektir" diye konuştu.