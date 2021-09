'Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 ülkeden katılım olacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bu yıl 12'ncisi düzenlenecek 'Ulaştırma ve Haberleşme Şurası', 55 farkı ülkenin ulaştırma bakan ve bakan yardımcılarının katılımıyla 6-7-8 Ekim'de Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek. Şurada geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemleri masaya yatırılacak.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TransportTech Conference, ulaştırma bakanları yuvarlak masa toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve panel bölümlerinden oluşacak Şura’da, 'Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme' odağında bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemleri ele alınacak. Şura ile Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşmede stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlanması, sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunulması, çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirilmesi, Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi ile ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.



55 ÜLKEDEN KATILIM



'12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller düzenlenecek. 55 farklı ülkenin ulaştırma bakan ve bakan yardımcılarının katılacağı kapalı oturumlar yapılacak. Bu oturumlarda; dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, Covid-19 sonrası dünyada ulaşımın gelişimi, bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi gibi önemli konularda sektördeki iş birliği fırsatları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.



'TÜRKİYE, BÖLGESEL LİDER OLMANIN EŞİĞİNDE'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yılda atılımcı, inovatif ve planlı ulaştırma ve altyapı geleneğine sahip olan Türkiye’nin, mühendislik açıdan dünya ölçeğinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğine dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Lojistik alanında bir süper güç olmak, ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi önceliğimiz olarak kabul etmek şu andaki çalışma ilkelerimizin de bir özetini oluşturuyor. Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu’nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğindedir" dedi.



'DÜNYAYI HER MODDA TÜRKİYE’YE BAĞLIYORUZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve veri ulaştırmada, Türkiye'nin yüksek hedeflerini destekleyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapının tamamlanması için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, Türkiye'yi her modda dünya ile bağladıklarını vurguladı.