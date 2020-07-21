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Tutuklu ve hükümlülerden, koronavirüs ile mücadeleye destek

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, koronavirüs salgınının başladığı mart ayından bu yana sağlık çalışanları için 20 milyon maske, 1 milyon 734 bin tulum üretti.

21 Temmuz 2020 Salı 13:29
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Tutuklu ve hükümlülerden, koronavirüs ile mücadeleye destek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarının maske, tulum, kolonla, dezenfektan ile diğer sağlık ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla İş Yurtları Kurumu bünyesinde sağlık malzemesi üretimi gerçekleştiriliyor. Buna göre İş Yurdu Müdürlüklerinde 16 Mart'tan bu yana 4 aylık dönemde 20 milyon 723 bin 478 maske üretildi. Ayrıca maskenin yanı sıra sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu 1 milyon 734 bin 546 tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi, 4 milyon 277 bin 803 spanç katlama işi gerçekleştirildi. Hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İş Yurtları Kurumu, son 4 ay içerisinde 102 ton kolonya ve 3 bin 240 ton temizlik ve hijyen malzemesi üretimi de gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı İş Yurtları KurumuTutuklu Ve HükümlülerdenKoronavirüs Ile Mücadeleye Destek
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