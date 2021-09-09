Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1444.67
ALTIN
488.79
DOLAR
8.4585
STERLİN
11.7304
EURO
10.0210
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Arpa tohumu ve ekmeklik...
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı

AMERİKA Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’e katılan Türksat AŞ, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B için ilk anlaşmasını imzaladı. Türksat ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri Türkiye’de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:28
10 Okunma
Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı ABD’nin başkenti Washington’da başladı. Yakında fırlatılacak 2 adet uydu ve mevcut 4 adet GEO uydu filosuna ek olarak, milli olarak üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alan Türksat, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile ilgili ilk anlaşmasını da gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Inmarsat GX Servislerinin Türkiye’de Türksat 5B Uydusu Üzerinden Sunulması İş birliği Anlaşması, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile İnmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok’un katılımıyla imzalandı.

TURKSAT 5B UYDUSU ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Türksat ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye’de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier 1 olarak müşterilere sunulabilirken, ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümü ile Türkiye’de Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye’de bir altyapı ile sağlanabiliyor olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türksat 5BUyduUzay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1541 kaçak göçmen kurtarıldı
9 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1541 kaçak göçmen kurtarıldı
Van'da kuraklık nedeniyle Zernek Baraj Gölü taban seviyeye indi
Van'da kuraklık nedeniyle Zernek Baraj Gölü taban seviyeye indi
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
Otobüsten indirmeler devam ediyor
Otobüsten indirmeler devam ediyor
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz töreni
Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz töreni
Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Trabzon’da caddeler dolu, maske unutuldu
Trabzon’da caddeler dolu, maske unutuldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma