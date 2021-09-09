Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı ABD’nin başkenti Washington’da başladı. Yakında fırlatılacak 2 adet uydu ve mevcut 4 adet GEO uydu filosuna ek olarak, milli olarak üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alan Türksat, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile ilgili ilk anlaşmasını da gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Inmarsat GX Servislerinin Türkiye’de Türksat 5B Uydusu Üzerinden Sunulması İş birliği Anlaşması, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile İnmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok’un katılımıyla imzalandı.

TURKSAT 5B UYDUSU ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Türksat ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye’de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier 1 olarak müşterilere sunulabilirken, ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümü ile Türkiye’de Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye’de bir altyapı ile sağlanabiliyor olacak.