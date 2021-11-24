Türksat 5B uydusunun aralık sonunda fırlatılması planlanıyor

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 Aralık ayı sonunda Türksat 5B uydusunun, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor" dedi.



Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunun tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, aşama ve nakliye hazırlıklarının 2021 yılı Kasım ayı içinde tamamlanması ve fırlatmak üzere fırlatıcı firma Space X'in tesislerine nakledilmesinin planlandığını kaydederek, "Mevcut proje takvimine göre 2021 yılı Aralık ayı sonunda Türksat 5B uydusunun Space X firmasının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan 'Yüksek Verimli' uydu (High ThroughputSatellite- HTS) kategorisinde yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak" dedi.





'İHRACAT GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI HEDEFLENMEKTE'



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KA Band kapasitesini 15 kattan fazla arttıracak Türksat 5B'nin, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacağını belirterek, "Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal alt yapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet alt yapısı kurulabilecek. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece Doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek. Türksat’ın yurt dışı pazarındaki rekabet gücünü artıracak olan Türksat 5B uydumuz üzerinden sağlanacak etkin haberleşme çözümleriyle Türksat’ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.



'ÜRETİM VE TEST SÜREÇLERİ SÜRÜYOR'



Karaismailoğlu, Türksat 6A uydu çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Bir milat olacak olan Türksat 6A, havacılık, uzay ve savunma sektörümüzün önde gelen proje paydaşları tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen güncel pek çok haberleşme uydusu sistemini barındırmaktadır. Türksat 6A ile birlikte Türkiye GEO uydu teknolojisine sahip olan, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yerini alacaktır. Türkiye, Türksat 6A ile birlikte dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasında anılmaya başlayacaktır. Mühendislik Modeli entegrasyonu USET merkezinde 2021 Nisan ayında tamamlanan 6A’nın, uydu sistem seviyesi çevresel test faaliyetlerine başlandı. Bu faaliyetler kapsamında ısıl denge testi, akustik titreşim, sinüs titreşim testleri, kütle merkezi ölçümleri, statik yük testleri icra edilmekte ve uçuş modeli entegrasyon faaliyetleri ise USET merkezinde eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Proje kapsamında en önemli kazanımlarımız arasında yer alan ve yerli olarak geliştirilen 29 adet ekipmanın yeterlilik ve mühendislik modellerine ait üretim ve testleri tamamlandı. Uçuş modelinde kullanılacak ekipmanların ise üretim ve test süreçleri devam ediyor" ifadesini kullandı.



Ayrıca üretim çalışmaları süren Türksat 6A haberleşme uydusunun da 2023 yılında uzaya gönderilmesinin planlandığının altını çizen Karaismailoğlu, Türksat 6A projesi ile uzay sistemleri üretim kabiliyetlerini olgunlaştıran Türkiye’nin artık uzay teknolojileri ihraç eden bir güç haline geleceğini belirtti.