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Türkler en çok dizel otomobilleri tercih ediyor

Geçen yıl ocak ile kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 607 bin 595 olurken, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel yakıtlı olarak kaydedildi.

Türkler en çok dizel otomobilleri tercih ediyor

Geçen yıl ocak ile kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 607 bin 595 olurken, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel yakıtlı olarak kaydedildi.

07 Ocak 2020 Salı 10:41
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Türkler en çok dizel otomobilleri tercih ediyor

Medya takip kurumu Ajans Press, otomobiller ile ilgili  basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre otomobiller ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 109 bin 502 olarak kayıtlara geçti. Haber başlıkları incelendiğinde yılın son ayında en çok yerli otomobilin konuşulduğu görüldü. Sadece dizel otomobillerin basında yer alma adedi ise 3 bin 897 olarak saptandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, geçen yıl ocak ile kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 607 bin 595 oldu. Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel yakıtlı olarak kaydedilirken, yüzde 35,3’ü benzinli, yüzde 5,9’u ise LPG’li olarak gözlendi.

Yine ocak-kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin en çok beyaz renkli olduğu görülürken, adetsel bazda 185 bin 934 olduğu belirlendi.  Sadece Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı ise 67 bin 126 olarak saptandı.

YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA REKOR SAYIDA HABER ÇIKTI

Aralık sonunda tanıtımı yapılan yerli otomobil ise kısa zamanda rekor sayıda konuşularak gündeme damgasını vurdu. Araştırmaya göre, yazılı basın, TV kanalları ve internet sitelerinde yerli otomobil hakkında 21 bin 224 haber çıkışı tespit edildi. Kısa sürede rekor haber sayısına ulaşan yerli otomobil, gündemin en önemli başlıkları arasında ilk sırada yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DizelOtomobilTürkiye
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