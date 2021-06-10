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Türkiye’nin sorumlu tüketim ve üretim projeleri aranıyor

10 Haziran 2021 Perşembe 13:57
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Türkiye’nin sorumlu tüketim ve üretim projeleri aranıyor

İSTANBUL - Koç Topluluğu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketi Zer’in 2019 yılında daha iyi bir dünya idealine ulaşmak için başlattığı Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı, yeni dönem için sorumlu tüketim ve üretim alanında proje başvurularını bekliyor. 


 

‘Geleceğimiz için sorumluluklarımız ortak, Hayalimiz Benzer’ mesajıyla yola çıkan Koç Topluluğu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketi Zer’in başlattığı Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nda üçüncü dönem proje başvuruları başladı. 


 

Birçok farklı sektörden 700’ü aşkın müşterisi ve 20 binin üzerinde tedarikçisi ile oluşturduğu ekosistemden doğan etki gücünü daha iyi bir dünya ideali için değerlendirmeyi hedefleyen program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 12’nci maddesi ‘sorumlu tüketim ve üretim’ yaklaşımını merkeze alıyor. Programa ‘çevre ve doğal kaynakların korunması’ ve ‘yaşam biçiminin bu doğrultuda değiştirilmesi’ başlıklarında, Zer’in müşteri ve tedarikçileri tarafından geliştirilen projeler başvurabiliyor. Proje başvuruları 30 Temmuz tarihine kadar Hayalimiz Benzer web sitesi üzerinden yapılabilecek. 


 

BAŞVURU ŞARTI Y KUŞAĞI PROJE ELÇİSİ


 

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’na başvuru kriterleri arasında Y kuşağı bir proje elçisinin olması yer alıyor. Bu kriter ile daha iyi bir geleceği inşa etmek için gerekli vizyon ve kararlılığa sahip gençler; fikir üretmek ve aksiyona geçmek için teşvik edilerek, programın Y kuşağı çalışanların enerjisi ile büyümesi hedefleniyor.


 

Başvuruda bulunan projeler etki potansiyeli, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik olmak üzere dört kriter ile bağımsız üyelerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendiriliyor. Seçilen projelerin gelişimleri bir yıl boyunca Zer elçileri tarafından izlenmeye alınıyor ve Y kuşağı proje elçilerinin etkisiyle projelerin gelişim ivmesinin artırılması amaçlanıyor.


 

“DAHA İYİ BİR DÜNYA İDEALİ İÇİN SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”


 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak, değişim ve dönüşüm yaratmada iş birliğinin önemini ve Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nın çağrısını şu sözlerle aktardı: 


 

"Zer olarak ‘ben değil biz diyen ekosistem’ anlayışının önemini sıklıkla vurguluyoruz. Dünya ve çevre farkındalığı yüksek, her alanda daha iyiyi yaratmaya istekli çalışma ekosistemimizi her gün daha da kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı ile müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte daha iyi bir dünya ideali için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Yalnızca bireysel değil, kurumsal olarak atılabilecek adımları keşfederek ortaya çıkacak fikir ve uygulamalar ile her bir paydaşımızın kendi ekosisteminde değişim dalgası yaratmasına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.”


 

PROGRAMIN YENİ DÖNEMİNDE SU İLE İLGİLİ PROJELERE ÖZEL ÖNEM


 

Şirket, doğal su kaynaklarının korunması ve ekolojik döngünün önemli parçası denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi için hem bireysel hem de toplumsal anlamda mücadele edilmesi gerektiğine inanarak, 2021 yılını ‘temiz su, temiz deniz yılı’ ilan etti. Programa gelen başvurular arasından su tasarrufu ve kirliliğin engellenmesi için atık yönetimi ile ilgili projeler özel olarak takdir edilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koç TopluluğuTürkiyeTüketim Ve üretim Projeleri
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