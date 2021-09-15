Türkiye’nin en iyi modelleri ve influencer’ları aranıyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR





Dünyanın en prestijli modellik yarışması olan ‘Elite Model Look’, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye’de! Ama bu kez her şey farklı... Yarışma sadece modelliğe yeni başlayanları değil, sosyal medyanın dijital yaratıcıları olan instagram fenomenlerini de kapsıyor. ‘Elite Model Look’un son sürümü, yarının modellerine ışık tutmanın yanı sıra dijital dünyadaki yeteneklerin küresel ajans ağlarıyla sözleşmeler yapmasını da sağlamayı amaçlıyor.

Adeta yetenek avcısı gibi çalışan ‘Elite Model Look’ yarışması, en iyi model olma adımlarında size rehberlik edecek ve kalıcı bir kariyer için dünyanın önde gelen yetenek ajansları ile tanıştıracak.

‘Elite Model Look’ model ve influencer adaylarını dijital dünyaya taşıyor. Kriterler artık, bir podyumda nasıl yürüdüğünüz veya nasıl poz verdiğinizle ilgili değil, aynı zamanda bir birey olarak kim olduğunuzla da ilgili. Tutkulu, kararlı, bireysel, benzersiz ve her şeyden önce inandıkları bir şeyi savunan yetenekleri arıyorlar.

‘Elite Model Ajans’larıyla çalışma fırsatı

Dünyaya açılacak en iyi erkek ve kadın modellerinin seçileceği yarışmada birinci olacak kadın ve erkek modeller New York, Paris, Milano, Barcelona, Londra gibi moda kentlerinde bulunan Elite Model ajanslarıyla çalışma imkanını yakalayacak. Yarışmada birinci olan influencer ise dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Başvurular Instagram ve internet sitesi üzerinden alınıyor

Aralarında Cindy Crawford, Dayana Mendoza, Alessandra Ambrosio, Diane Kruger, Gisele Bündchen, Azra Akın ve Miriam Odemba gibi dünyanın en ünlü modellerini keşfeden yarışma pek çok ülkede seçmeler yapıyor.

Yarışmaya 16-24 yaş arasında kadınlar ve erkekler katılabiliyor. Kadınlar için boy sınırı 1.72 cm ve üzeri iken; erkekler için 1.82-1.90 cm. Bu koşulları sağlayan herkes, Elite Model Look Turkey instagram hesabı üzerinden ücretsiz başvuru yapabiliyor. Seçilen finalistler bir haftalık kamp döneminde yarışmaya hazırlanacak.

Türk influencer’lar için dünyaya açılma fırsatı

Moda, güzellik, stil, spor, sağlık, makyaj, saç gibi ana temayla ilintili paylaşım yapan 16-30 yaş arasındaki influencer’lar arasında gerçekleşecek olan yarışma ise bir modellik yarışması olmamakla birlikte, adaylar genel paylaşımlarına ve estetik anlayışına uygun olarak değerlendirilecek. Bu arada başvuru için takipçi sayısı limiti de bulunmuyor. Ön elemeyi geçen influencer’ların büyük finale kadar olan bir aylık süre içinde kendi yaratacakları içeriklerini yine kendi planlamaları dahilinde paylaşmaları istenecek.

Takipçi limiti yok

Bir aylık sürecin sonunda ön jürinin belirleyeceği en başarılı 5 kadın ve 5 erkek influencer’a bir haftalık Elite Model Look Turkey yarışması ile ilgili paylaşım hakkı verilecek ve bu süreçte halk oylaması gerçekleşecek. Uluslararası influencer’lar arasından belirlenen jüri ise son bir haftada kendi puanlamasını yapacak. Profesyonel jüri ve halk oylamasının puanları yüzde 50’lik oranlarda değerlendirilecek ve sonuç 1 Kasım 2021’deki ‘Elite Model Look Turkey’ yarışmasında belli olacak. En iyi influencer’ler Türkiye’yi dünya çapında temsil edecek.

Büyük gün 1 Kasım…

1 Kasım 2021 gecesi büyük finalle kadınlar ve erkekler kategorisinde birincilerin belirleneceği yarışmanın jüri üyeleri, yerli ve yabancı ünlülerden oluşuyor. Jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü top model Carmen Kass da bulunuyor. Moda, sanat ve iş dünyasının seçkin konuklarının davetli olarak katılacağı ve final gecesinin ‘Elite Model Look’un Youtube hesabından canlı yayınlanacağı gecede, kategorilerin birincileri ‘Elite Model Look World’de Türkiye’yi temsil etme ve uluslararası model olarak parlak bir kariyere başlama hakkını elde edecekler.

Elite Model Look Başvuruları için

https://www.elitemodellook.com/tr/tr/participate/index.htm