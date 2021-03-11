Türkiye’de ‘İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu’ dönemi başladı

İSTANBUL - CarrefourSA, tarım ve hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ ile iş birliğine imza atarak İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu uygulamasını marketlerinde başlattı. Müşterilerin, reyonlardaki sebze ürünlerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürünün nerede, ne zaman, hangi şartlarla üretildiğini ve analiz raporlarını öğrenebildiği uygulamayı, Türkiye’de ilk uygulayan market, CarrefourSA oldu.

QR KOD İLE ÜRÜNÜN YER, ZAMAN VE YETİŞTİRİLME ŞARTLARI ÖĞRENİLEBİLECEK

Uygulama ile birlikte CarrefourSA müşterileri, reyonlardaki sebze ürünlerinin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürüne dair üretici bilgisi, yer, zaman ve yetiştirilme şartları ile akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşabilecekler. İş birliği kapsamındaki ilk ürünler, CarrefourSA’nın İstinye Hiper, Fulya Hiper, Metropol Hiper, Anadoluhisarı Gurme ve MKM Gurme marketlerinde müşterilerle buluştu.

‘DOĞRUSU’ KAVRAMINI MÜŞTERİLERİMİZE DENEYİMLETİYORUZ

Konuya ilişkin değerlendirme yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi:

“Biz her gün yüz binlerce müşterimiz için en doğru ürünleri belirleyip bu ürünleri işini özenle yapan doğru tedarikçilerden temin etmek için uzun yıllardır çalışıyoruz. HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu’yla iş birliği gerçekleştirerek ‘doğrusu’ söylemimizi bir adım öteye taşıyıp müşterilerimize, satın aldıkları sebze ürünlerinin nerede, nasıl yetiştirildiğini, aylık analiz raporlarının sonuçlarını öğrenme fırsatı sunuyoruz” dedi.

MÜŞTERİLERİMİZİN KALINTI İÇERMEYEN ÜRÜN TÜKETMESİNİ SAĞLIYORUZ

Kartallıoğlu, “Müşterilerimizin, herhangi bir kalıntı içermeyen sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Bu alanda yapılan araştırmalara baktığımızda müşterilerin yüzde 87’si, satın aldığı ürünlerin üretim yerini öğrenmek istiyor. Platforma üye olarak misyonumuz olan doğrusu kavramını müşterilerimize deneyimletme sözümüzü de yerine getirmiş oluyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de bir ilke imza atmaktan mutluyuz. Gıda perakendeciliğinin öncü bir markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



PLATFORM, VERİM KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEYİ SAĞLIYOR

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ve yeni iş birlikleriyle ilgili OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer şunları söyledi: “HEKTAŞ güvencesi altında yüksek teknoloji kullanarak akıllı seralarda üretilen, izlenilebilir ürünlerimizi ilk olarak CarrefourSA’da tüketiciyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemizle üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik yapay zekâ destekli akıllı tarım teknolojileri üzerine sistemler geliştirirken, gıda güvenliğine dikkat çekerek, tüketicilerin tarımsal okuryazarlığını arttırmak amacıyla, blockchain teknolojisini de kullanıyoruz. Platform ayrıca, üretim yapılan seralardaki mahsullerin gelişimleri ve olası olumsuz durumları sensörler aracılığıyla uzaktan takip etmeyi, hızlı ve doğru müdahale ile verim kaybının önüne geçmeyi de sağlıyor. Böylece üreticilerimizin olumsuz koşullardan minimum düzeyde etkilenmeleri sağlanarak, menfaatleri korunurken, sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda da önemli adımlar atmamıza imkân sunuyor.”

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile birlikte tarım sektöründe blockchain teknolojisini kullanan ilk firmanın HEKTAŞ olduğunu söyleyen Ortakçıer, “Blockchain teknolojisiyle tarım sektöründeki paydaşlar tedarik zincirindeki her bir ürünün topraktan sofraya kadarki yolculuğunun tüm aşamalarını, kullanılan tüm girdiyi ve üretici tarafından yapılan uygulamaları izleyebiliyor. Blockchain teknolojisindeki bilgilerin değiştirilemez olması da tüketicilerin doğru bilgiye ulaşımını garanti ediyor. Özellikle tarımda ayrı bir önemi olan bu yeni teknolojinin ülkemizde yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

AMAÇ DOĞRU ÜRETİCİ VE DOĞRU ÜRÜN

Platforma üyelikle birlikte CarrefourSA, yerli tohumla üretim yapan çiftçilerin mahsullerini izlenebilir sınıfına aldırarak müşterilerine doğru şartlarda üretilen sebze ürünleri sunmayı hedeflediğini açıkladı. Market, bu ürünleri çevre dostu kâğıt tabaklarla müşterilerine sunacak.

ÇİFTÇİLER DAHA NET KARARLAR ALIYOR

Platform kapsamında üretimi gerçekleştirilen ürünler, akıllı sera sistemleriyle takip ediliyor. Sistem ile seradaki iç ve dış ortam verileri, toprak ve bitkinin durumu, iklim şartları, elde edilen verilerin analizi kontrol edilerek, yönetilebiliyor. İç ve dış ortamlarda bulunan alıcılar sayesinde çiftçilere meteorolojik olaylar gibi durumlarda ileriye dönük daha kesin ve uygun karar alma imkânı tanınıyor.