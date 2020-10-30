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Türkiye’de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen Eylül ayında meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Emniyet’in verilerine göre son 9 ayda 1441’i ölümlü olmak üzere 271 bin 287 kaza meydana geldi. Bu kazalarda bin 681 kişi hayatını kaybetti, 173 bin 496 kişi yaralandı.

30 Ekim 2020 Cuma 09:18
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Türkiye’de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen eylül ayında Kırıkkale, Batman, Iğdır, Kilis, Ankara, Aksaray, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Eskişehir ve Gümüşhane de meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri ‘hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

9 AYDA 271 BİN 287 TRAFİK KAZASI

Trafik Başkanlığı’nın Ocak ile Eylül aylarına ilişkin kaza verilerine göre ise yurt genelinde bin 441’i ölümlü, 110 bin 874 yaralamalı, 158 bin 972 ise maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplamda 271 bin 287 kazanın meydana geldiği son 9 ayda 173 bin 496 kişi yaralanırken, bin 681 kişi ise hayatını kaybetti. Bu kazalardan 92 bin 106’sında otomobil, 29 bin 377’sinde motosiklet, 27 bin 235’inde ise kamyonetler yer aldı.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ

Trafik Başkanlığı verilerine göre son 9 ay da en çok ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelen iller arasında 11 bin 350 kaza ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Mersin, Konya ve Muğla olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Hakkari, Tunceli, Bayburt ve Ardahan’da meydana geldi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

EN ÇOK YANDAN ÇARPIYORUZ

İstatistiklere göre 34 bin 394 kaza yandan çarpma şeklinde meydana gelirken, bunun dışında en çok arkadan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma, devrilme-takla atma-savrulma ve karşılıklı çarpışma şeklinde meydana geldiği belirtildi.

ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ardından gelen aracın altında kalmaktan sonra anda kurtulduğu görüntülendi. Mobese kameralarına yansıyan kazada, motosikletiyle seyir halindeki sürücü dengesini kaybederek yere düştü. Ardından gelen araç ise güçlükle durabildi. Motosiklet sürücüsü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA

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Emniyet Genel MüdürlüğüTrafikKazaTrafik Kazası
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