Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1432.8
ALTIN
529.05
DOLAR
9.2221
STERLİN
12.7543
EURO
10.7456
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

20 Ekim 2021 Çarşamba 14:21
10 Okunma
Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Katar Kızılayı arasında, orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılan hibe desteği kapsamında yardım protokolü imzalandı.

AFAD'da düzenlenen törene, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Katar Kızılayı Genel Sekreteri Saleh El Muhanadi ile davetliler katıldı. AFAD Başkanı Sezer, Türkiye ve Katar'ın her alanda karşılıklı olarak saygı ve güvene dayalı iş birliği sürdürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani arasındaki samimiyet ve dostane ilişkiler hem kurumlara hem de iki halk arasına yansımış durumda. Suriye kriziyle başlayan ve artan iş birliği umarım bundan sonra da devam eder. Ülkemizde bu sene hem yangın hem sel felaketiyle büyük bir mücadele gösterdik. Dost ülkelerin halkının dualarıyla yanımızda olması bizi çok mutlu etti. Katar da bu afetlerin başından beri hem dualarıyla hem de destekleriyle sürekli yanımızda olmuştur. Yaklaşık 2 hafta önce yardım desteğinde bulundular. Bu destek ve kendi halkımızın desteği, afetten zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için kullanılacak" dedi.

Son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye'de afetlerin arttığına dikkat çeken Sezer, "Afetler bütün insanlığın iş birliği yapması gereken, dayanışma yapması gereken büyük bir olaydır. AFAD olarak Türk milletinin hem yardım elini hem yardımlar konusundaki hassasiyetini 5 kıtada 65 ülkeye götürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Sezer ve El Muhanadi, bu yıl Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılması amacıyla Katar Kızılayı tarafından sağlanan hibe desteği kapsamında hazırlanan yardım protokolünü imzaladı.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ve KatarAfet YardımıProtokol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti
Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Yeşil Kalkınma Devrimi'ni gerçekleştirmede Türkiye öncü rolü üstlenecek
Bakan Pakdemirli: Yeşil Kalkınma Devrimi'ni gerçekleştirmede Türkiye öncü rolü üstlenecek
İsmail Demir: Türkiye savunma sanayiinde aktör konumuna dönüştü
İsmail Demir: Türkiye savunma sanayiinde aktör konumuna dönüştü
Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir çağrısı
Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir çağrısı
Bodrum'da yanan alanlar eski kimliğine kavuşacak
Bodrum'da yanan alanlar eski kimliğine kavuşacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma