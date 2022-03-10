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Türkiye ve Angola arasında 'şehircilik' mutabakatı imzalandı

10 Mart 2022 Perşembe 12:37
Türkiye ve Angola arasında 'şehircilik' mutabakatı imzalandı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Angola Cumhuriyeti Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Manuel Tavares de Almeida, iki ülke arasında şehircilik alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Bakan Kurum, "İmzaladığımız mutabakat zaptı ile şehircilik alanında iş birliğimizin gelişerek güçleneceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 2021 yılı Temmuz ve Ekim aylarındaki karşılıklı ziyaretlerinin ardından iki ülke arasında müzakerelerine başlanılan 'Şehircilik Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı' nedeniyle Ankara'da tören düzenlendi. Törene Bakan Murat Kurum ile Angola Cumhuriyeti Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Manuel Tavares de Almeida katıldı. Bakan Kurum, her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı olarak yaptıkları ziyaretlerin ilişkilere daha da ivme kazandırdığını belirterek, "İmzalayacağımız mutabakat zaptı ile bakanlıklarımız arasındaki kurumsal temaslar daha da güçlenecek. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her türlü özveriyi göstereceğiz. Mutabakat zaptı ile şehircilik alanında iş birliğimizin gelişerek güçleneceğine yürekten inanıyorum. Başta Sayın Bakan Almeida olmak üzere Angola'nın değerli heyetine 'Ülkemize hoş geldiniz' diyoruz. İlişkilerimizin daha da güçlenmesi, iş birliğimizin daha da artması temennisiyle çabalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER İVME KAZANDI'

Angola Cumhuriyeti Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Manuel Tavares de Almeida ise Türkiye ile Angola arasındaki iş birliğini geliştirecek mutabakat zaptının imzalanması için verdiği katkılardan dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti. Bakan Almeida, arazi planlama, kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri, gayrimenkul çalışmaları, arazi varlığının haritalandırılması, kadastro çalışmaları, kapasite güçlendirme ve kentsel altyapı çalışmalarının her iki ülkenin sosyal ve ekonomik ortamın geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydederek, "Özellikle özel sektör yatırımlarının artırılması için birçok çerçeve hazırlanmıştır. Türkiye'de uygulanan kamu-özel yatırım ortaklığının önü açılmıştır. Yabancı yatırımcı için yatırım iklimi geliştirilmiştir" dedi. 

Konuşmaların ardından 'Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm', 'Coğrafi Bilgi Sistemleri', 'Milli Emlak', 'Tapu, Kadastro ve Harita', 'Yerel Yönetimler için Kapasite Geliştirme' ve 'Kentsel Altyapı Yatırımları' başlıklarını içeren 'Şehircilik Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı' Bakan Kurum ile Angolalı mevkidaşı Manuel Tavares de Almeida tarafından imzalandı. Mutabakat zaptı; iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve stratejik ortaklığı güçlendirme ve şehircilik alanında iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehircilikMutabakatTürkiye Ve Angola
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