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Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi

Türkiye'nin, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden olan Somali'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Mogadişu'ya iniş yaptı

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:48
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Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti" ifadelerine yer verildi.

'UÇAK, MOGADİŞU'YA İNDİ'

Türkiye'nin, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden olan Somali'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Mogadişu'ya iniş yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya indi" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSomaliSağlıkMalzemeKoronavirüsPandemiMogadişu
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