TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Mahalle İdareler Genel Seçimleri için seçmen sandık başına gidiyor. Saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi, 32 ilde başladı. Bu iller şöyle:

"Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis."

İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler ilk oylarını kullandı.

Seçim için okullarda sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık yeminin ardından ise saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başlamasıyla seçmenler ilk oylarını kullandı. İSTANBUL,(DHA)

DEPREMZEDELER OYLARINI ÇADIRLARDA KULLANIYOR

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem nedeniyle beton binaların hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, oylarını çadırlarda kullanmaya başladı. Depremin vurduğu diğer mahallelerde ise betonarme binalarda hasar olmadığı için seçim sandıkları okullarda kuruldu.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart tarihinde meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde bazı binaların yıkıldığı, bazılarının hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde vatandaşlar, bugün yapılan yerel seçimlerde oylarını kurulan seçim çadırlarında kullanmaya başladı. Artçı sarsıntıların sürdüğü ve vatandaşların çadırlarda kalmaya devam ettiği bölgede, Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubukçular Mahallesi'nde ise 50 seçmen çadırlarda kurulan birer sandığa saat 08.00'den itibaren giderek oy kullanıyor.

Oğuz Mahallesi'nde yaşayan Aydın Doğu, ilçede artçı sarsıntıların sürdüğünü belirtip, "Daha önce oylarımızı kullandığımız köy kahvesi, deprem nedeniyle yüzde 80 hasar gördü. Depremde mahallemizde birçok ev yıkıldı, birçok binada da hasar oluştu. Oy kullanacağımız başka bir yer olmadığı için, bu seçimlerde kurulan çadırlarda oy kullanıyoruz. Seçimler devletimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Acıpayam'daki betonarme binaların hasar görmediği mahallelerde ise okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. DENİZLİ (DHA)

MUHTAR ADAYI, OYUNU ATI 'CEMŞİT' İLE KULLANMAYA GELDİ

Konya'da muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, 4 ay boyunca seçim çalışmalarında kendisine eşlik eden atı 'Cemşit' ile oy kullanmaya geldi. Mahallelinin 'Atlı muhtar' lakabı taktığı Belgin, atının kendisine uğur getirdiğini söyledi.

Merkez Meram ilçesi Durunday Mahallesi muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin (31), adaylık süreci boyunca rahvan atı 'Cemşit' ile kapı kapı dolaşarak seçmenlerle görüştü. Mahalle sakinlerince bu süreçte büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belgin, sabah saatlerinde de atıyla beraber oyunu kullanacağı Mehmet-Kadir Özgüzar İlköğretim Okulu'na geldi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Belgin, 4 ay boyunca atı Cemşit ile birlikte seçim çalışmasını yürüttüğünü söyledi. İbrahim Ömür Belgin, şunları söyledi:

"Atım Cemşit ile birlikte 4 ay boyunca seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan çok büyük ilgi gördük. Bugün de atımla birlikte okula gelerek oyumuzu kullandık. İnşallah kazanıp genç muhtarlardan biri olacağım. Vatandaşlarımız da bana 'Atlı muhtar' olarak lakap takmış. Çok mutlu oldum. Cemşit aylardır kahrımızı çekti. Muhtar seçildiğim taktirde ona ödüllendireceğim." KONYA (DHA)