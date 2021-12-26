Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Akaryakıt tankeri satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2...
Giresun’da bodrum kat daire satılacak
Giresun’da bodrum kat daire...
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 30 dereceyi gördü.

26 Aralık 2021 Pazar 11:51
8 Okunma
Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Ardahan (DHA) 

Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden. Son bir haftada en düşük hava sıcaklığı -20 ile -25 derece arasında değişen Göle, sıfırın altında 30 dereceyi gördü.

Ardahan'ın 2030 rakımlı ilçesi Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerleri arasında. Bin 440 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve ilçe merkezinde yaklaşık 6 bin 700 nüfusu bulunan köyleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Göle'de bu kış mevsiminin en soğuk günleri yaşanıyor.

Hemen her kış mevsiminde soğuk havanın rekor kırdığı ilçe, son bir haftadan beri bu kış sezonunun en soğuk günlerini yaşıyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 ile 25 derecelerde olduğu Göle, dün gece  eksi 30 dereceyi gördü. İlçede çeşmeler buz, ağaçlar kırağı tuttu, araçlar kar nedeniyle güçlükle ilerledi. Vatandaşların 'Türkiye'nin Sibiryası' olarak değerlendirdikleri Göle'de her yer buz kesti.

"Biz donmuşuz" diyen Aleaddin Kılıç, "Gündüz sıfırın altında 24, gece sıfırın altında 30 dereceyi geçiyor. Biz donmuşuz. Evlerimizde sularımız bile dondu" dedi.

Kerim Çadırcı ise Göle'de yaşanan soğuk havanın açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi. Göle Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Ensar Kerdige, çöplerin bile buz tuttuğunu belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanGöleKışSoğuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum’da, yeni barajdan ilk su verildi
Çorum’da, yeni barajdan ilk su verildi
Manisa’da kaza: 2 ölü
Manisa’da kaza: 2 ölü
Bölgede ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişilerdir
Bölgede ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişilerdir
Kuşadası'ndaki yabancılar Noel'i kutladı
Kuşadası'ndaki yabancılar Noel'i kutladı
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Giresun’da bodrum kat daire satılacak
Giresun’da bodrum kat daire satılacak
Maraş olaylarında ölenler anıldı
Maraş olaylarında ölenler anıldı
Kartepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Kartepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, pistler doldu
Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, pistler doldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma