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Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mavi bayrakta dünya 3'üncüsü olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısının 486 olduğunu açıkladı.

22 Mayıs 2020 Cuma 15:24
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Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye, ödüllü plaj sayısını artırdı. Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı bu yıl 486'ya ulaştı. Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise mavi bayrak ödülü almaya hak kazandı. Bu yıl mavi bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde ise geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılında, uluslararası mavi bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında plaj sayısında dünya birinciliği hedeflediği belirtildi.

DHA

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