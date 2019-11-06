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Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi

Bitlis’in Hizan ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan Botan Köprüsü'nde sona gelindi. 49 yıl önce projesi hazırlanmasına rağmen 2015 yılında yapımına başlanan Batan Köprüsü'nün 210 metre bacak açıklığı ve 165 metre de yüksekliği bulunuyor. Şantiye Şefi Cezmi Avcı, Türkiye'nin en yüksek köprülerinden biri olan Botan Köprüsü'nü yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi

Bitlis’in Hizan ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan Botan Köprüsü'nde sona gelindi. 49 yıl önce projesi hazırlanmasına rağmen 2015 yılında yapımına başlanan Batan Köprüsü'nün 210 metre bacak açıklığı ve 165 metre de yüksekliği bulunuyor. Şantiye Şefi Cezmi Avcı, Türkiye'nin en yüksek köprülerinden biri olan Botan Köprüsü'nü yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 11:12
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Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi

BİTLİS - Bitlis kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet Köyü ile Siirt'in Pervari ilçesinin Beğendik Beldesi arasında bulunan Botan köprüsü'nün projesi, 1970 yılında hazırlandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı yapımına, 45 yıl sonra başlanabildi. Art germeli dengeli konsol tekniği ile yapılan köprünün bacak aralığı 210, dereden yüksekliği 165, uzunluğu ise 450 metre. Sahip olduğu bu özellikler nedeniyle Türkiye'nin en yüksek köprülerinden biri olan Botan Köprüsü'nün yıl sonuna kadar da bitirilmesi hedefleniyor.

Botan Köprüsü'nün yapımını üstlenen firmanın şantiye şefi Cezmi Avcı, köprüyü bir an önce bitirmek için bölge ve iklim şartlarını sonuna kadar zorlayarak 4 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bölgede ayrıca 65 kilometre yol yaptıklarını ve bu yolu bitirdiklerini kaydeden Avcı, "Şantiye olarak 450 kişi ile çalışıyoruz. Yoğun geçen kış aylarından dolayı zaman zaman duraksama yaşadık. Özellikle de kış aylarında fazla çalışmadık. Türkiye’de bacak açıklığı olarak en büyük açıklığa sahip olduğu için Botan Köprüsü Türkiye’de bir ilk. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bir ay sonra burayı trafiğe açmayı hedefliyoruz" dedi.

Köprü ile ilgili çeşitli teknik bilgiler de veren Avcı, "Bacak kalınlıkları 10 metreye 10 metredir. Topraktaki uzunluğu da hesaba katarsak, 165 metrelik yüksekliğe sahip. Yol platformu 14 metre, korkulukları ve yürüyüş yolları ile dizayn ediliyor. Buradaki çalışmalara firma olarak bizler 2015 yılında başladık. Ancak projeleri 50 yıl önceye dayanıyor. Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Daha önce patika bir yol kullanarak Bitlis'in Hacımehmet köyünden 2 kilometre uzaklıkta bulunan Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesi'ne giden vatandaşlar da köprünün bir an önce bitirilmesini bekliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin En Yüksek KöprüsüBitlisHizan
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