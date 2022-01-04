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Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı

04 Ocak 2022 Salı 14:35
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Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı

ARTVİN - Artvin’de 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı Yusufeli'nin 9 yıl süren inşaatı tamamlandı. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda su tutulduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. Türkiye’nin öz kaynaklarıyla inşa edilen 1 milyon 888 bin kilovatsaat kurulu güce sahip ve 7 yılda kendini amorti edecek baraj, su tutmaya başladı. Barajla Antalya büyüklüğündeki kentte 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

100 KATLI GÖKDELENE EŞ DEĞER

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en yüksek barajının su tutmaya başladığını Twitter'daki hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizin en yüksek barajı Yusufeli'nin gövde dolgusunu tamamladık. Barajımız su tutmaya başladı" dedi. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin En Yüksek BarajıSu
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