TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI TOROSLAR İLÇESİNDE YAPILDI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Halat Çekme Fedarasyonu Başkanı Eray Aldemir, 81 il ve ilçelerde yapmış olduğu Halat Çekme Federasyonun etkinlikleri çerçevesinde Bugün Mersin Toroslar İlçesi Yunus Emre İşitme Engelliler Ortaokulu ve Halat Çekme Fedarasyonu işbirliğiyle geleneksel olarak yapılan şampiyonanın ilkine yaklaşık 60 sporcu ve velilerin katılımı ile yapıldı

Dereceye giren sporculara ödüllerini Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen ve TRT Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman tarafından takdim edildi.

Halat Çekme Fedarasyonu Başkanı Eray Aldemir, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e etkinlikten sonra açıklama yaptı. Bugün Mersin Toroslar İlçemizde bir ilke daha imza attık. İlçe Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Eğitim Camiamızın destekleri ile yapmış olduğumuz Yunus Emre İşitme Engelliler Ortaokulu ve Halat Çekme Federasyonu işbirliğiyle geleneksel olarak yapılan şampiyonamız büyük katılım ile yapıldı. Ayrıca emeği geçen sporcu ve antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutlaka herkesin spor yapması gerektiğini söyledi.

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