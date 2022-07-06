Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.389,64
ALTIN
977,43
DOLAR
17,23
STERLİN
20,54
EURO
17,57
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Türkiye, hasar tespitinde ilk 3'te yer alıyor'

06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:52
'Türkiye, hasar tespitinde ilk 3'te yer alıyor'

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, envantere yeni alınan 4 mobil araçla afet sonrası oluşan hasarları hızla tespit ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Dünyada gerçekleşen afetler ve bu afetlerin hasar tespit sürelerine bakıldığında Türkiye, hasar tespitin hızı ve doğruluğu, itiraz yüzdesinin düşüklüğü noktasında dünyada ilk 3'te yer alıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan, envantere yeni alınan mobil hasar tespit araçları ve bunlarla koordineli olarak kullanılan insansız hava araçları ile dronlar hakkında açıklamada bulundu. Aslan, 'Türkiye Afet Müdahale Planı' içinde hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevleri, Türkiye genelinde 52 bin mühendis ve mimarla 60'ın üzerinde araç, 100'ün üzerinde cihazın desteğiyle sağladıklarını belirterek, hasar tespit çalışmalarında bu konuda eğitim almış mühendislerin yoğun mesai yürüttüğünü söyledi.

'ASIL VERİ PERSONEL'

Bakanlık filosuna yeni eklenen 'Yapı İzleme Aracı', 'Mobil Koordinasyon Aracı', 'Mobil Laboratuvar Aracı' ve 'Mobil İletişim Ofisi' ile kullanıldığı alanlar hakkında bilgi veren Banu Aslan, mobil araçlar ve cihazlar ile afet sonrası oluşan hasarların kısa sürede tespit edildiğini söyledi. Aslan, özellikle deprem bölgelerinde ve riskli olduğu değerlendirilen çok katlı yapılarla ilgili incelemelerde ise İHA'lar ve özel yazılımlı dronların kullanıldığını kaydetti. Hasar tespit çalışmalarında asıl verinin, personel olduğuna ve araçlarla içindeki cihazlardan ancak muğlak durumlarda faydalanıldığına işaret eden Aslan, "Bizim esas gücümüz personelimiz. 52 bin mühendisimiz var. Bu araçlarla ve cihazlarla daha hızlı, daha doğru, seri çalışmanın yolunu açmış oluyoruz. İstatistiklere bakıldığında, 1954 Şili depreminden itibaren dünyada gerçekleşen afetler ve bu afetlerin hasar tespit sürelerine bakıldığında Türkiye, hasar tespitin hızı ve doğruluğu, itiraz yüzdesinin düşüklüğü noktasında dünyada ilk 3'te yer alıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hasar TespitiTürkiyeAfet Sonrası Hasar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Kurban Bayramı'nda trafikte yoğun bir denetim planlıyoruz
Bakan Soylu: Kurban Bayramı'nda trafikte yoğun bir denetim planlıyoruz
Fahiş fiyattan bilet satışına idari para cezası uygulanacak
Fahiş fiyattan bilet satışına idari para cezası uygulanacak
Eski Bakan Mehmet Moğultay vefatının 5’inci yılında kabri başında anıldı
Eski Bakan Mehmet Moğultay vefatının 5’inci yılında kabri başında anıldı
Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular
Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular
Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi
Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
Denizli'nin çöpleri 15 bin haneyi aydınlatıyor
Denizli'nin çöpleri 15 bin haneyi aydınlatıyor
7 ilde 214 şüpheliye yönelik kaçak sigara operasyonu
7 ilde 214 şüpheliye yönelik kaçak sigara operasyonu
Balon balıkları, besin için dalgıçları takip ediyor
Balon balıkları, besin için dalgıçları takip ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول